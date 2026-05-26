Stadtbibliothek Arnsberg präsentiert das neue „Lesesofa“ beim Sommerfestival KULTUR ROCKT am 4. Juni

Am Donnerstag, 4. Juni, feiert das „KULTUR-ROCKT-Lesesofa“ um 17.30 Uhr seine Premiere. Als neues Vorprogramm am Eröffnungstag bietet es eine Bühne für Protagonisten aus der Region und lädt zu einer Lesung in besonders familiärer, lockerer und interaktiver Atmosphäre ein.

Lokale Nachwuchsautorin macht den Auftakt

Den Auftakt auf dem neuen Festivalsofa macht in diesem Jahr die Arnsbergerin Frieda Schulte. Die inzwischen 19-jährige Nachwuchsautorin hat bereits mit 17 Jahren parallel zu ihrem Abitur ihren Debütroman „Abduction TV“ geschrieben. Heute studiert sie Komparatistik und Medienwissenschaft und engagiert sich aktiv in der Literarischen Gesellschaft Arnsberg, wo sie eigene Veranstaltungen entwickelt.

Ihr Buch verspricht spannende Unterhaltung: Der Roman dreht sich um die Protagonistin K., die von Aliens entführt wird. Gemeinsam mit einem nervigen Begleiter namens Sig muss sie auf einem Raumschiff über der Erde Todesgefahren meistern und scheinbar unmögliche Aufgaben lösen – während die Verwirrung um das mysteriöse „Abduction TV“ immer größer wird.

Der Festival-Rahmen: KULTUR ROCKT 2026

Das Lesesofa bildet den Auftakt für das Gesamtfestival KULTUR ROCKT, das in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. Juni stattfindet. Jedes Jahr im Sommer verwandelt sich dafür ein Pferdestall in Sundern-Dörnholthausen in einen spektakulären Veranstaltungsort. Die besondere Atmosphäre vor malerischer Naturkulisse und die Nähe zwischen Künstlern und Publikum machen die Magie des interdisziplinären Festivals aus.

Direkt im Anschluss an das Lesesofa wird das Festival offiziell mit der traditionellen Eröffnungslesung fortgesetzt: Die bekannte Schauspielerin Katharina Schüttler liest unter anderem aus Astrid Lindgrens bewegendem Tagebuch „Die Menschheit hat den Verstand verloren“.

Weitere Informationen & Tickets: www.kultur-rockt.com/das-sommerfestival/