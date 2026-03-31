Stadt Warstein unterstützt neuen Bildungsgang „Kindheitspädagogik“

Ab August erstmals Bachelor-Praktikantin in der Bewegungskita „Kleine Strolche“

Zum 1. August 2026 beginnt die Berufsanfängerin ihre praktische Tätigkeit in der Bewegungskita „Kleine Strolche“. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird sie dort an zweieinhalb Tagen pro Woche im Gruppentyp III, in dem drei- bis sechsjährige Kinder betreut werden, eingesetzt und so wertvolle Praxiserfahrungen in der frühkindlichen Bildung sammeln.

Derzeit besucht sie das Berufskolleg in Bestwig. Hier und in verschiedenen Praktika erwirbt sie bereits wichtige Grundlagen für ihre pädagogische Arbeit. Während des dualen Studiums wird sie weiterhin durch das Berufskolleg unterstützt. Dies erfolgt unter anderem durch Praxisbesuche, Kleingruppentreffen sowie durch kollegiale Fallberatungen, die den Transfer zwischen Theorie und Praxis stärken.

In der Einrichtung wird sie künftig von einer Mentorin begleitet: Svenja Fischer wird zeitnah für diese Aufgabe geschult und übernimmt die fachliche Begleitung während der praktischen Ausbildungsphase. Die Leiterin der Kindertageseinrichtung „Kleine Strolche“, Henrike Pohlkamp, freut sich gemeinsam mit dem multiprofessionellen Team auf die Zusammenarbeit mit der neuen Berufspraktikantin: „Wir sehen darin eine große Chance, angehende Fachkräfte frühzeitig zu begleiten und ihnen einen praxisnahen Einstieg in die pädagogische Arbeit zu ermöglichen.“

Auch Ann-Christin Peters, Ausbildungsleiterin im Sachgebiet Personal, und Bianca Ifland, Fachberatung Kitas, sind erzeugt von dem neuen Bildungsgang: „Mit der erstmaligen Teilnahme am dualen Studiengang „Kindheitspädagogik“ setzt die Stadt Warstein ein weiteres Zeichen für die Förderung und Gewinnung qualifizierter Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen Bildung.“