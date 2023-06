Stadt Warstein gehört seit 25 Jahren zur „Kulturregion Sauerland“

Die Stadt Warstein gehört seit 25 Jahren der „Kulturregion Sauerland“ an. „Insbesondere durch die jährlich stattfindenden Veranstaltungsreihen „Sauerland-Herbst“ und „Spiritueller Sommer“ hat unsere Kulturregion ein unverwechselbares Profil entwickelt. Es freut mich besonders, dass in unserem Jubiläumsjahr wieder zwei Veranstaltungen im Rahmen des „Sauerland-Herbstes“ und drei im Rahmen des „Spirituellen Sommers“ in der Stadt Warstein stattfinden“, betont Bürgermeister Thomas Schöne.

1997 entstanden in Nordrhein-Westfalen auf Bestreben der Landesregierung hin insgesamt zehn sogenannte Kulturregionen. Ziel der Landesregierung war, im Rahmen der regionalen Kulturpolitik die historisch gewachsenen Kulturregionen des Landes im zusammenwachsenden Europa zu profilieren und ihre Attraktivität und Identität nach innen wie nach außen zu stärken. Die Stadt Warstein gehört zwar politisch dem Kreis Soest an, ist aber geographisch und landsmannschaftlich dem Sauerland zugehörig – einer Region, die es als politische Einheit in ihrer jahrhundertealten Geschichte nie gegeben hat. Der Kulturausschuss traf seinerzeit die richtige Entscheidung: „Die Stadt Warstein fühlt sich der „Kulturregion Sauerland“ zugehörig und wird ihre Mitarbeit auf diese Region konzentrieren.“

Seitdem gab es bereits zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt Warstein – und mit dieser Tradition wird es auch in diesem Jahr weitergehen. So finden zwei Termine des „Internationalen Brass Festivals Sauerland-Herbst“ in der Stadt Warstein statt: Am 12. Oktober tritt das Duo Giovivo im Festsaal der LWL-Klinik in Suttrop auf. Vom 20. bis 22. Oktober wird sogar der internationale Brass Band Wettbewerb German Open in der Neuen Aula in Belecke ausgerichtet.

Im Rahmen des „Spirituellen Sommers“ finden darüber hinaus die Tanzveranstaltungen „Tanze, und deine Seele bekommt Flügel“ am 24. Juni sowie „Wenn der Himmel die Erde berührt“ am 12. August jeweils in Belecke statt. Die spirituelle Wanderung „Klimakrise – wie verantwortlich gehen wir mit unserer Welt um?“ wird am 12. August auf dem Astronomiepfad des Suttroper LWL-Geländes durchgeführt.

Bürgermeister Thomas Schöne hebt hervor: „Ich bin mir sicher, dass wir mit diesen Angeboten sowohl unsere Bürgerschaft als auch zusätzlich viele Gäste von auswärts begeistern werden. Wir leben in der Stadt Warstein die „Kulturregion Sauerland“!“ Programmhefte zum „Internationalen Brass Festivals Sauerland-Herbst“ und zum „Spirituellen Sommer“ gibt es übrigens im Rathaus an der Infothek.