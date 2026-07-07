Stadt Warstein begrüßt neue Klimaanpassungsmanagerin

Klimaanpassungskonzept wird umgesetzt – Fokus auf Starkregen, Hitzevorsorge, blau-grüne Infrastruktur und Wald

Zur Umsetzung der im Konzept definierten Maßnahmen wurde mit Dr. Mala Damodaran eine Klimaanpassungsmanagerin eingestellt. „Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht die Stadt ihr Engagement, die Anpassung an die Folgen des Klimawandels aktiv voranzutreiben“, erklärt Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Die Stelle ist Teil eines auf drei Jahre angelegten Förderprojekts. Die Personalkosten werden in Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) gefördert. Die Projektträgerschaft erfolgt durch die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH.

Koordination der Klimaanpassung

Bürgermeister Maximilian Spinnrath erläutert hierzu: „Dr. Mala Damodaran wird künftig die Umsetzung des Klimaanpassungskonzepts koordinieren, Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger, verschiedene Fachbereiche der Verwaltung und andere Akteure sein und zentrale Maßnahmen zur Vorsorge gegen die Folgen des Klimawandels vorantreiben. Dazu gehören zum Beispiel Information und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Warstein zum Umgang mit Starkregenereignissen und Hitzeperioden sowie Unterstützung der Verwaltung bei der entsprechenden Verbesserung öffentlicher Gebäude und Flächen.“

Ein Schwerpunkt liegt auch auf der sogenannten blau-grün Infrastruktur. Das Zusammendenken von Grünflächen, Bäumen und Gewässern wurde im Klimaanpassungskonzept als Handlungsfeld im Stadtgebiet erkannt. Dies wird nun ergänzend zu bestehenden Konzepten und Maßnahmen gezielt zur Verbesserung des Stadtklimas in den Blick genommen. Zudem werden die bestehenden Waldkonzepte hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Folgen des Klimawandels begleitet.

Klimaanpassung als Zukunftsaufgabe

Der Erste Beigeordneter und Stadtkämmerer Stefan Redder begrüßt die personelle Verstärkung: „Mit der Besetzung dieser wichtigen Stelle setzen wir ein deutliches Zeichen: Klimaanpassung ist eine Zukunftsaufgabe, die wir aktiv gestalten. Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in der Stadt Warstein deutlich spürbar, wie es uns die vergangenen Hitzetage deutlich gemacht haben. Mit unserer neuen Klimaanpassungsmanagerin schaffen wir die Voraussetzungen, das beschlossene Handlungskonzept im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Schritt für Schritt umzusetzen und unsere Stadt widerstandsfähiger zu machen.“

Auch Dr. Mala Damodaran blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Verwaltung, Politik, Fachakteuren sowie den Bürgerinnen und Bürgern die Klimaanpassung in Warstein weiter voranzubringen. Viele Maßnahmen lassen sich nur gemeinsam erfolgreich umsetzen. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität in der Stadt Warstein auch unter den veränderten klimatischen Bedingungen langfristig zu sichern.“