Stadt, Stadtmarketing und Gewerbeverein starten Innenstadt-Offensive

Um dieses Bewusstsein zu stärken und die Betriebe gezielt zu unterstützen, starten Stadt, Stadtmarketing und Gewerbeverein eine gemeinsame Initiative. Mit dem Abschluss der Arbeiten im Bereich der Rangekreuzung wird ein weitgehend stabiler Zustand der Verkehrsführung erreicht, der voraussichtlich bis zum Ende der Baumaßnahme im Jahr 2027 bestehen bleibt. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, die Erreichbarkeit der Innenstadt gezielt zu kommunizieren und den Einkaufs- und Dienstleistungsstandort gemeinsam zu stärken.

„Uns ist bewusst, dass die Baustelle für viele Gewerbetreibende eine erhebliche Belastung darstellt. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir die Betriebe nicht alleinlassen, sondern gemeinsam konkrete Maßnahmen entwickeln, um die Innenstadt während der Bauzeit attraktiv und lebendig zu halten“, betont Bürgermeister Maximilian Spinnrath. „Unsere Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger ist klar: Die Warsteiner Innenstadt ist weiterhin erreichbar. Wer vor Ort einkauft, Dienstleistungen nutzt oder die Gastronomie besucht, leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer lebendigen Innenstadt.“

Erste Ideen für eine gemeinsame Kommunikations- und Marketingkampagne liegen bereits vor. Geplant sind unter anderem eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, gezielte Social-Media-Aktionen, Maßnahmen zur besseren Sichtbarkeit der Parkplätze und Betriebe sowie Aktionen zur Belebung der Innenstadt. „Wir möchten deutlich machen, dass die Warsteiner Innenstadt trotz Baustelle viel zu bieten hat. Unsere Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister sind weiterhin für ihre Kundinnen und Kunden da“, erklärt Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V.. „Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen wir die Betriebe sichtbarer machen, auf ihre Angebote aufmerksam machen und den Menschen zeigen, dass sich der Weg in die Innenstadt nach wie vor lohnt.“

Dabei sollen die Maßnahmen nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entwickelt werden. Vielmehr setzen die Initiatoren auf einen engen Austausch mit den Gewerbetreibenden. „Die Unternehmen vor Ort wissen am besten, welche Herausforderungen die Baustelle im Geschäftsalltag mit sich bringt und wo Unterstützung besonders wichtig ist“, unterstreicht Olga Hölzer, Geschäftsführerin des Gewerbevereins Warstein und Inhaberin des Geschäfts „Moa Mode & Accesoires“. „Deshalb möchten wir ihre Erfahrungen und Ideen ausdrücklich einbeziehen. Nur wenn wir gemeinsam handeln und an einem Strang ziehen, können wir die Innenstadt nachhaltig stärken.“

Um die bisherigen Überlegungen vorzustellen und gemeinsam weiterzuentwickeln, laden die Stadt Warstein, der Stadtmarketing Warstein e.V. und der Gewerbeverein alle von der Baustelle betroffenen Betriebe am Dienstag, 10. November 2026, um 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses Warstein, Dieplohstraße 1, ein. Im Mittelpunkt stehen die Vorstellung erster Maßnahmen, der Austausch über die aktuelle Situation sowie die Frage, wie die Betriebe während der verbleibenden Bauzeit bestmöglich unterstützt werden können.

Die betroffenen Gewerbetreibenden wurden bereits persönlich eingeladen. Um Anmeldung unter stadtmarketing@warstein.de wird gebeten.