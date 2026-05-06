Stadt setzt sichtbare Zeichen für Europa und gelebte Partnerschaften

Stadt Warstein leistet mit vier Partnerstädten Beitrag zur Völkerverständigung

Am 9. Mai 1950 läutete die Unterzeichnung der „Schuman-Erklärung“ ein neues Zeitalter des Friedens, der Integration und der demokratischen Zusammenarbeit in Europa ein. Sie gilt als Grundstein der heutigen Europäischen Union. Für Bürgermeister Maximilian Spinnrath ist dieser Tag Anlass, den europäischen Gedanken in Warstein besonders sichtbar zu machen.

„Das, was in Europa über Jahrzehnte gewachsen ist, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso wichtiger ist es, den Europatag bewusst wahrzunehmen und ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen“, betont Spinnrath. „Europa lebt vom Miteinander – und dieses Miteinander wollen wir in Warstein sichtbar machen.“ Aus diesem Grund setzt die Stadt in diesem Jahr verstärkt auf sichtbare Zeichen: in der Stadt Warstein wird am Europatag der Marktplatz mit gehissten Europafahnen umgeben, zudem erstrahlt der Bürgersaal am Abend in Blau.

Ein wichtiger Bestandteil dieses europäischen Gedankens sind die Städtepartnerschaften der Stadt Warstein mit St. Pol (Frankreich), Hebden Royd (Großbritannien), Pietrapaola (Italien) und Wurzen. Sie stehen für gelebte Völkerverständigung, persönliche Begegnungen und gewachsene Freundschaften über Ländergrenzen hinweg. Einen besonderen Beitrag dazu leisten die Warsteiner Europafreunde, die diese Partnerschaften mit großem Engagement und viel Herzblut vor Ort pflegen und weiterentwickeln. Ihnen spricht die Stadt Warstein ausdrücklich ihren Dank aus.

Auch politische Veränderungen haben an diesen Verbindungen nichts geändert: Trotz des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union bleibt die Freundschaft zur Partnerstadt Hebden Royd lebendig. „Unsere Städtepartnerschaften zeigen, dass Europa weit über politische Strukturen hinausgeht. Es sind die Menschen und ihre Beziehungen, die zählen“, so Spinnrath.

Wie wichtig ihm diese persönlichen Kontakte sind, unterstreicht der Bürgermeister auch mit eigenen Besuchen: In diesem Jahr reist er vom 3. bis 7. Juni in die englische Partnerstadt Hebden Royd sowie vom 18. bis 20. September nach Wurzen.

Mit der aktiven Pflege der Städtepartnerschaften bekennt sich die Stadt Warstein klar zu einem offenen, solidarischen und lebendigen Europa.