Stadt Schmallenberg fördert Kaufkraft in der Stadt mit 1,25 Millionen Euro

Die Stadt Schmallenberg startet ab sofort eine RE-START-Kampagne. Was damit ganz konkret gemeint ist, wird in einem Schreiben der Stadt an die Dienstleistungs-, Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe erläutert. Wörtlich heißt es da: „Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Betriebe aus Dienstleistung, Gastronomie und Einzelhandel über einen längeren Zeitraum schließen und ihre Geschäftstätigkeit weitestgehend einstellen. … Um die betroffenen Betriebe zu unterstützen, hat der Rat der Stadt Schmallenberg am 10. Juni 2021 eine breit angelegte RE-START-Kampagne beschlossen.“

Einkaufsgutscheine für alle Bürgerinnen und Bürger

Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten von der Stadt zwei Einkaufsgutscheine, die sie in den teilnehmenden Betrieben innerhalb des Stadtgebietes einlösen können. Bei einem Einkauf in Höhe von mindestens 25,00 Euro erhalten die Kunden eine Gutschrift in Höhe von 5,00 Euro je Einkaufsgutschein. Kinder und Jugendliche erhalten sogar eine erhöhte Gutschrift in Höhe von 10,00 Euro. Die Gutschrift wird den teilnehmenden Betrieben im Anschluss von der Stadt erstattet. Mit städtischen Fördermitteln in Höhe von 290.000,00 Euro kann so im Idealfall eine Kaufkraft zugunsten der Betriebe von 1,25 Millionen Euro generiert werden. Bürgermeister Burkhard Weber: „Damit leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Branchenvielfalt in Schmallenberg.“

RE-START Schmallenberg

Berechtigt zur Teilnahme und damit zur Entgegennahme der Einkaufsgutscheine sind solche Betriebe, die aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen am Stichtag 30. April 2021 nicht öffnen durften. Weitere Informationen zu den Einkaufsgutscheinen und der gesamten Abwicklung stehen auf der Internetseite der Stadt Schmallenberg. Außerdem steht die Stadtverwaltung für weitere Fragen und Auskünfte per E-Mail (re-start@schmallenberg.de) zur Verfügung.