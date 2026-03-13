Magazin für die Sauerländer Lebensart

Stadt Olsberg und Naturpark Sauerland Rothaargebirge diskutieren Wege der Zusammenarbeit

13. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Olsberg

Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge ist der größte Naturpark in Deutschland – und er bietet enorme Möglichkeiten, Natur und Kultur, aber auch Industrie in der heimischen Region zu entdecken. Detlef Lins, Geschäftsführer des Naturparks, und sein Stellvertreter Georg Schmitz diskutierten jetzt in einem Gespräch mit Bürgermeister Patrick Potthoff in Olsberg Möglichkeiten und Wege der Zusammenarbeit.

Detlef Lins und Georg Schmitz stellten dabei Arbeit und Leistungsspektrum des Naturparks vor, der auf einer Fläche von 4.215 Quadratkilometern Gebiete im Hochsauerland- und dem Märkischen Kreis, aber auch in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein umfasst. Es gebe dabei zahlreiche Schnittstellen zur Stadt Olsberg, unterstreicht Bürgermeister Potthoff: Auch im Kneipp-Heilbad Olsberg spiele die Tourismuswirtschaft eine wichtige Rolle – ebenso wie der Natur- und Umweltschutz. Gleichzeitig gebe es im Stadtgebiet mit seinem Höhenspektrum von 843 Metern über dem Meeresspiegel – am Langenberg, dem höchsten Berg in NRW – bis hin zum niedrigsten Punkt mit 313 m ü NN. in den Ruhrauen bei Bigge eine große Vielfalt an Naturräumen.

Sowohl Patrick Potthoff wie auch Detlef Lins und Georg Schmitz freuten sich über einen konstruktiven Austausch, der in der Zukunft fortgesetzt werden soll. Mehr Informationen über den Naturpark finden Interessierte unter www.naturpark-sauerland-rothaargebirge.de online.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

