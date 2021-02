Stadt Brilon macht mit bei UpdateDeutschland

Bürger/innen arbeiten mit Bund, Ländern und Kommunen an Lösungen für Zukunft nach Corona-Pandemie Bürger/innen arbeiten ko-kreativ mit Partnern aller föderalen Ebenen zusammen und bringen gemeinsam Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen in die Umsetzung – das ist die Idee von UpdateDeutschland, einem deutschlandweiten Zukunftslabor, das heute startet. Zielsetzung ist es, zahlreiche Lösungen, die in und vor der […]