Stadt Arnsberg feiert die Vielfalt beim DIES Internationalis am 6. Juni

Die Stadt Arnsberg feiert die Vielfalt und lädt mit dem „DIES Internationalis“ wieder zum Fest der Kulturen ein. Am Samstag, 6. Juni, verwandelt sich der Marktplatz in Neheim dazu erneut in eine bunte Meile der Kulturen. Zum diesjährigen DIES Internationalis laden die Stadt Arnsberg, die Vereine „Internationaler Arbeitskreis e.V.“, „Aktives Neheim e.V.“ und der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration dazu ein, zusammen mit Freunden zu feiern und Vielfalt gemeinsam zu erleben.

Vielfalt gemeinsam erleben

Zum 48. Mal in 57 Jahren beginnt pünktlich um 11 Uhr das Fest der Kulturen „DIES Internationalis“ und startet mit dem Rainbow Gospelchor. Nach dem Ukrainischen Frauenchor und dem Auftritt der Kinder aus der Kita St. Petri Vogelbruch begrüßt Bürgermeister Ralf Paul Bittner die Besucher:innen in Neheim. Im Anschluss folgen Grußworte des Sparkassenvorstandes sowie der Kooperationspartner. Es folgt um 12 Uhr das internationale Friedensgebet mit Tempeltanz, Tanz der Derwische und dem Chor der italienischen Gemeinde.

Tanz der Derwische

Gäste auf dem Neheimer Marktplatz dürfen sich ab 13 Uhr auf das bunte Bühnenprogramm mit vielen Höhepunkten freuen. Verschiedene Tanzgruppen u.a. des TV Neheim sowie albanische, tamilische, philippinische, portugiesische und mazedonische Tanzgruppen und die Kinder der Kita Märchentraum zeigen ihr tänzerisches Können, bevor die Brasil Exotic Show echtes Samba-Feeling auf dem Marktplatz verbreitet.

Brasil Exotic Show

Ein so vielfältiges Unterhaltungsprogramm muss gefeiert werden! Krönender Abschluss nach dem Tagesprogramm ist die Abendband „I Ragazzi del Sud“, welche das Publikum von 19 bis 23 Uhr mit bekannten Songs und Klassikern aus den 60-er Jahren bis heute begeistern wird. Die sechsköpfige Band hat sich auf Stadtfeste, Gala-Abende, Sommer-Open-Airs und Firmen-Events spezialisiert und wird neben italienischen Klassikern wie „Felicità“ oder „Ti Amo“ mit internationalen Hits wie „Sommer of 69“, „Proud Mary“, „Dancing Queen“ oder „Simply the Best“ und weiteren Hits den Neheimer Marktplatz zum Beben bringen.

Internationale Speisen

Unter den Arkaden bieten die kulturellen Vereine ihre internationalen Speisen und Getränke aus vielen Ländern an. Auch an die Kleinsten ist gedacht: Mit Spritzwand der Feuerwehr, Karussell und vielem mehr gibt es in einer Spielstraße bis zum Glockenspiel eine kindgerechte Unterhaltung. Außerdem sind in der Spielstraße Caritas und Internationaler Bund e.V. sowie erstmalig der Verein „Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V.“ vertreten und stellen sich mit ihren Angeboten vor.

Aus organisatorischen Gründen können in diesem Jahr der Förderverein Caltagirone-Arnsberg e.V. und die portugiesischen Churros nicht teilnehmen.