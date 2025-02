Stabil kaltes Winterwetter sichert Angebote in der zweiten Hauptsaison

Rund 55 Ski- Rodellifte laufen – Sicherste Schneebasis im Februar seit 2018

Der Winter ist angekommen in der Wintersport-Arena Sauerland – und da bleibt er auch vorerst. Am Wochenende zeigt er sich von seiner schönsten Seite. Beste Verhältnisse zum Skifahren, Snowboarden, Winterwandern und genießen.

Ski alpin

Die Liftbetreiber haben in den zurückliegenden Nächten ganze Arbeit geleistet. Zwischen 25 und 60 Zentimeter Schnee liegen auf den beschneiten Pisten. Dank Kälte und trockener Luft sind die Wintersportbedingungen fast überall sehr gut. In der aktuellen Zwischensaison gibt es in der Woche so gut wie keine Wartzeiten. Am Wochenende wollen bis zu zehn Skigebiete um die 55 Skilifte laufen lassen. Reine Naturschneepisten sind nicht dabei. Täglich aktuelle Liftinfos gibt es online.

Flutlicht

Mindestens drei Skigebiete laden zurzeit zum abendlichen Pistenspaß. Außer sonntags und montags ist das am Ende jedes Tages in einem der Skigebiete möglich. Meist leuchten die Spots vom etwa 18 bis etwa 22 Uhr. Dies kann je nach Skigebiet variieren. Flutlichtinfos gibt es online.

Langlauf

Im Skilanglaufzentrum Westfeld haben die Betreiber in den vergangenen Nächten Schnee produziert Eine 2,5 Kilometer lange Loipen haben sie im Stadionbereich modelliert, für klassische Technik und fürs Skating. Ein bisschen wird sicher in der Nacht zu Donnerstag noch hinzukommen, sodass der Snow Park noch etwas wachsen könnte.

Zum Freitag hin sollen 2 bis 3 Zentimeter Schnee fallen. Das reicht nicht für Loipen auf Naturschnee. Täglich aktuelle Loipeninfos gibt es online.

Rodeln

Am Wochenende sind um die zehn Rodellifte aktiv. Sie laufen an beschneiten Rodelpisten. In Willingen und in Neuastenberg ist zudem Rodeln bei Flutlicht möglich. Aktuelle Infos zu Rodelliften gibt es online.

Wandern

Bei klarer, frostiger Luft und viel Sonne bietet sich die nächste Zeit für eine Wanderung geradezu an. Das Wochenende und die gesamte kommende Woche meldet sich stabil kaltes, sonniges Winterwetter an. Bei guter Fernsicht und am Wochenende noch leicht überpuderter Landschaft genießen Wanderer die winterliche Natur abseits der Pisten. Die Tourist-Informationen geben gern Tipps für schöne Wanderwege.

Wetter

Nach einer leicht milden Wochenmitte zieht wieder mehr Kälte in die Region. Zum Freitag hin melden die Wetterdienste 2 bis 3 Zentimeter Schnee. Danach klart das Wetter erneut auf und die Sonne zeigt sich am Wochenende ähnlich fleißig wie am vorigen. Auch wenn das Thermometer am Tag im leichten Plusbereich liegt, so erhalten trockene Luft und Nachtfröste die Pisten fest und gut befahrbar. In einigen Nächten sollte hin und wieder Schneeproduktion möglich sein. Die winterliche Hochdruckwetterlage hält sich die gesamte kommen Woche.

Ausblick

Die Liftbetreiber blicken optimistisch auf den weiteren Saisonverlauf. Eine so bestätig trocken-kalte winterliche Hochdruckwetterlage und eine so sichere Schneebasis gab es zur zweiten Hauptsaison das letzte Mal 2018. (Eine Ausnahme bildet der Coroan-Winter, in dem die Skigebiete geschlossen bleiben mussten) Bis zur Monatsmitte ist das schöne Winterwetter sicher. Selbst wenn es dann milder werden sollte, wird genug Schnee vorhanden sein, um bis weit in die Krokusferien hinein mehr als 50 Lifte laufe zu lasen. Damit gilt die zweite Hauptsaison als gesichert. Gute Vorzeichen deuten sich damit auch vorsichtig an für den Snowboard Weltcup im Skiliftkarussell Winterberg.

Nostalgie-Skirennen

Lederriemen, Wollmantel, langer Holzstock und Lodenhut auf dem Kopf. Skifahrer vor 100 Jahren waren noch echte Helden! Davon können sich die Zuschauer des Nostalgie-Skirennens in Winterberg-Neuastenberg am 9. Februar selbst überzeugen. Dies alles erwacht jedes zweite Jahr im Februar zum Leben, wenn die Dorfgemeinschaft Neuastenberg ihr Nostalgie-Skirennen organisiert. „Förster“, „Wilddiebe“ und „reiche“, im urbanen Chic der damaligen Zeit gekleidete „Städter“ bevölkern die obere Postwiese. Frauen in langen Wollröcken. Jeder der nostalgisch gekleideten Läufer oder Läuferinnen hat eine Geschichte und präsentiert sich beim Hindernislauf oder sogar beim Sprunglauf. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr geht‘s los.

Snowboard Testival

Am Samstag und Sonntag findet das Snowboard Testival im Funpark im Skidorf Neuastenberg statt. Zwei Tage lang wird der Postwiesen-Park zur Arena für Deutschlands größten Snowboardtest. Besucher können Board und aktuelle Produkte gratis testen. Dazu gehören unter anderem so bekannte und beliebte Marken wie Bataleon, Burton StepOn, Capita oder Rome. Bei Getränken, Snacks vom Grill und Sound von DJ Cem (Bestpackers-Köln) schauen Besucher beim Contest „Stuff for Tricks“ zu.

Eventkalender

08.-09.02. Snowboard Testival

09.02. Nostalgie-Skirennen

Skidorf Neuastenberg

15.-16.02. FIL-Continental-Weltcup Rennrodeln

Veltins-Eisarena Winterberg

22. Februar: Aktionstag Skilanglauf Classic und Skating

Skilanglaufzentrum Wunderthausen / Pastorenwiese

15./16.03. FIS-Snowboard-Weltcup Parallelslalom

Skiliftkarussell Winterberg / Poppenberg

Skiliftkarussell Winterberg / Poppenberg