St. Jodokus-Bruderschaft seit 1525

Jubiläumsschützenfest in Wormbach

Auf der Suche nach geschichtlichen Angaben über die Schützenbruderschaft fand man 1979 eine Urkunde im Pfarrarchiv vom 21. Oktober 1525. Dieser Urkunde zufolge gab es bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine Bruderschaft in der Pfarrei Wormbach. Ihr Patron war der hl. Jodokus (auch Joos, Jobst, Jost). Sein Gedenktag wird am 13. Dezember in der Kirche begangen. Er gilt als Patron gegen Krankheiten, besonders gegen die Pest. Er starb etwa 668/669. Die Bruderschaften gingen meist religiösen, karitativen oder anderen sozialen Aufgaben nach.



In den folgenden zwei Jahrhunderten gibt es keine bekannten Aufzeichnungen. Aus Kirchenbüchern geht jedoch hervor das Fleckenberg schon längere Zeit der Schützenbruderschaft Wormbach angehörte. Fleckenberg gehörte kirchlich zu Wormbach. 1857 gründete Fleckenberg einen eigenen Schützenverein. 1868 hat die Schützenbruderschaft in Wormbach bereits 123 namentlich aufgeführte Mitglieder.



Nachdem man jahrelang in einem Lakenzelt gefeiert hatte, bauten sich die Schützen 1926 eine eigene Halle. Nach zahlreichen Umbauten und Anbauten sowie großzügigen Renovierungen ist die Hawerlandhalle beim alljährlichen Schützenfest und für andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen, für Theateraufführungen, Feste und Feiern

jeglicher Art ein sehr geschätzter Ort. In den Sommermonaten nutzen Jugendgruppen aus allen Teilen des Landes die bestens ausgestattete Event-Location für große Ferienlager.

Die Feste und Feiern der Schützenbruderschaft St. Jodokus Wormbach im Jubiläumsjahr 2025:

06.04.2025 Seniorennachmittag

24.05.2025 Jungschützenkönigsschießen

29. und 30.05.2025 Schützenfest

05. bis 07.09.2025 Jubiläumsschützenfest

16.11.2025 Volkstrauertag

14.12.2025 Patronatsfest hl. Jodokus