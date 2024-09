Sprengsichere Geldautomaten im Kreis Olpe

Die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem und die Volksbank Sauerland reagieren gemeinschaftlich auf die Sprengstoffangriffe auf SB-Standorte in der Vergangenheit und investieren in die Sicherheit ihrer Kundinnen und Kunden. Dazu wurden zuletzt am AlleeCenter in Attendorn, in Würdinghausen und in Elspe sprengsichere Stahlbeton-Rotunden bzw. Cubes mit integrierten Geldautomaten aufgestellt. Hochrisikobehaftete SB-Standorte werden nach Inbetriebnahme dieser Standorte im Gegenzug außer Betrieb genommen.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Sparkassen, Volksbanken und andere Kreditinstitute in der näheren Umgebung immer wieder Opfer von Sprengstoffangriffen geworden. Allein in Nordrhein-Westfalen verzeichnete das Landeskriminalamt über 150 dieser Angriffe im vergangenen Jahr. Um auf diese akute Gefahrenlage zu reagieren, haben die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem und die Volksbank Sauerland bereits vor einigen Monaten in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Olpe Standortanalysen durchgeführt. Daraus sind Empfehlungen abgeleitet worden, damit keine Personen verletzt und Sachschäden vermieden werden. Diese Empfehlungen sehen insbesondere vor, dass Banken und Sparkassen präventive Maßnahmen an erkannten Risikostandorten ergreifen, um die Gefahr einer Sprengung zu minimieren und dadurch den Schutz von Personen und Sachwerten zu verbessern. Die entsprechenden Maßnahmen werden nun umgesetzt.

Daher investieren die beiden Häuser in die Sicherheit ihrer Kundinnen und Kunden und installieren sprengsichere Stahlbeton-Rotunden bzw. Cubes in den deckungsgleichen Teilen ihrer Geschäftsgebiete – also in den Kommunen Attendorn, Lennestadt und Kirchhundem. Die Investition liegt insgesamt im unteren siebenstelligen Bereich.

Die Maßnahmen im Einzelnen

Sprengsichere Stahlbeton-Rotunden bzw. Cubes mit integrierten Geldautomaten wurden in den vergangenen Tagen auf dem Parkplatz AlleeCenter in Attendorn, in Würdinghausen (Ecke K27/Am Steine) und in Elspe (Penny-Parkplatz) aufgestellt. Diese Standorte werden künftig als Kooperationsstandorte geführt. Das heißt, Kundinnen und Kunden beider Kreditinstitute können hier künftig kostenlos Bargeld (Geldscheine) abheben und einzahlen. Die Inbetriebnahme der Rotunde AlleeCenter erfolgt am 20.09.2024. In Elspe und Würdinghausen nehmen die Arbeiten von Dienstleistern und Fachbetrieben noch Zeit in Anspruch. Sobald genaue Zeitpläne vorliegen, erfolgen weitere Informationen.

Nach Inbetriebnahme der SB-Rotunden und -Cubes in Grevenbrück und am AlleeCenter werden folgende hochrisikobehaftete SB-Standorte aus Sicherheitsgründen zeitnah außer Betrieb genommen. Dies sind: Bilstein, Maumke, Helden, Neu-Listernohl und Attendorn-Schwalbenohl. Kundinnen und Kunden aus diesen Orten werden per Anschreiben informiert.

Diese Standorte wurden aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu Wohnräumen in der Analyse als Hochrisikostandorte eingestuft. In der unmittelbaren Nähe fanden sich keine Alternativen für sichere SB-Standorte. Darüber hinaus waren Neubauten beziehungsweise weitere Rotunden aufgrund sinkender Nutzungszahlen wirtschaftlich nicht darstellbar.

In einem dritten Schritt wurden die Sicherheitsmaßnahmen in den übrigen SB-Standorten wie z.B. Meggen oder Welschen Ennest nochmals erhöht – sichtbar und unsichtbar.

Mit diesem Maßnahmenpaket sichern beide Kreditinstitute weiterhin die Bargeldversorgung, erhöhen die Sicherheit der Kundinnen und Kunden und beugen möglichen Personen- und Sachschäden vor. „Der Schutz von Leib und Leben ist unser oberstes Ziel“, so die Vorstände der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, Heinz-Jörg Reichmann, und der Volksbank Sauerland, Bernd Griese. Daher setzen beide auf das Verständnis der Kundinnen und Kunden.

