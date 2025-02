Sprachgewaltige Duelle im Herzen des Sauerlands

Stadtmarketing Winterberg lädt zum Best of Poetry Slam am 26. April in die Stadthalle im Oversum ein / Tickets bereits erhältlich

Wer glaubt, dass man in Winterberg nur Wintersport erleben kann, der wird spätestens im April eines Besseren belehrt. Der Best of Poetry Slam Winterberg lädt am 26. April alle Sprachkunst- und Literaturfreunde in die Stadthalle im Oversum ein. Bei diesem Event erwartet die Zuschauer ein sprachgewaltiger Wettkampf, bei dem vier Profi-Slammer nur ein Ziel haben: das Publikum zu begeistern! Ob Lachen, Nachdenken, Gänsehaut – oder alles gleichzeitig. Die Künstler sorgen für absolute Ekstase und unvergessliche Momente. Einlass am 26. April ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Tickets sind ab sofort erhältlich online unter www.winterberg.de/deinerlebnismoment sowie unter www.eventim.de/eventseries/best-of-poetry-slam-winterberg-3835131. Tickets im Vorverkauf kosten 14 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Klare Regeln für Sprachkultur pur

„Wir freuen uns sehr, diesen Poetry Slam zusammen mit slam_kultur in Winterberg präsentieren zu können. Für alle, die noch nicht wissen, wie so ein Wettbewerb funktioniert: Alle Texte sind selbstgeschrieben, die Auftrittszeit beträgt maximal 7 Minuten und Requisiten sowie Verkleidungen sind nicht erlaubt“, erläutert Stadtmarketing-Projektmanagerin Nicole Müller das Prozedere. Ansonsten ist alles möglich. Von Comedy über Lyrik, Kabarett, Poesie bis hin zu Gesellschaftskritik und Klamauk – bei diesem Format kommen alle auf ihre Kosten. Das Besondere bei diesem Poetry Slam: Das Publikum, entscheidet, wer nochmals auftreten darf und wer am Ende Ruhm und Sieg mit nach Hause nimmt.

Hochkarätige Teilnehmer in Winterberg dabei

Die Teilnehmenden jedenfalls sind hochkarätig. Auftreten werden Marvin Suckut (zweifacher Baden-Württemberg-Vize-Meister), Lisa Pauline Wagner (deutschsprachige Vize-Meisterin) sowie Rainer Holl (Rheinland-Pfalz-Meister) und Hannah Abelius als amtierende Sachsen-Meisterin. Moderiert wird das Event von Jan Schmidt, bekannt aus dem NDR-Comedy-Contest. „Wir dürfen uns alle auf Sprachkultur pur freuen, sind sehr gespannt auf die Beiträge und hoffen auf eine große Resonanz im Publikum, schließlich wird Winterberg zum Zentrum performativer Sprachkunst“, so Nicole Müller abschließend.