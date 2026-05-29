Sportmedizin Hellersen erneut DOSB-akkreditiertes Sportmedizinisches Untersuchungszentrum

Zugang zu Spitzen- und Olympiasportlern bestätigt hohe medizinische Standards

Mit der Akkreditierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gehört die Sportmedizin Hellersen weiterhin zu den bundesweit 29 sportmedizinischen Untersuchungszentren, die Nachwuchs- und Spitzensportler umfassend medizinisch betreuen. Ziel des DOSB ist es, bundesweit eine sportmedizinische Infrastruktur sicherzustellen, die die Gesundheit als elementare Grundvoraussetzung für sportliche Höchstleistungen gewährleistet. Dazu zählen unter anderem jährliche sportartspezifische Gesundheitschecks sowie die Betreuung während Trainings-, Wettkampf- und Rehabilitationsphasen.

Die Sportmedizin Hellersen ist bereits seit 1998 – und damit kurz nach Gründung der Abteilung – DOSB-akkreditiertes Untersuchungszentrum. Seither übernimmt sie die Aufgabe, Sportlerinnen und Sportler der Bundes- und NRW-Landeskader auf ihre Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Sporttauglichkeit zu untersuchen. Die DOSB-Akkreditierung hat zudem eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Als akkreditiertes Untersuchungszentrum trägt die Sportmedizin Hellersen dazu bei, dass deutsche Spitzenathletinnen und -athleten auf ihrem Weg zu Olympischen und Paralympischen Spielen medizinisch auf höchstem Niveau begleitet werden. Mit Blick auf eine deutsche Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele gewinnt diese Aufgabe zusätzlich an Bedeutung. Denn leistungsfähige sportmedizinische Strukturen sind ein wesentlicher Baustein für den Spitzensport und stärken zugleich Deutschlands Position als möglicher Gastgeber.

„Die Ernennung ermöglicht uns den Zugang zum Leistungs- und Hochleistungssport – bis hin zu den größten internationalen Sportereignissen wie Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Das ist auch eine Besonderheit unserer Arbeit“, sagt Dr. Ulrich Schneider, Leitender Arzt der Sportmedizin an der Sportklinik Hellersen. „Wir dürfen internationale Athleten betreuen. Dieses Privileg unterstreicht, dass wir standardisiert sportmedizinisch untersuchen. Von dieser Erfahrung profitieren auch andere Sportler in der Sportmedizin Hellersen.“

Die Sportmedizin beurteilt dabei nicht nur die Tauglichkeit und Leistungsfähigkeit von Athletinnen und Athleten mit dem Ziel, deren Gesundheit langfristig zu erhalten. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt liegt darin, Menschen generell in Bewegung zu bringen, sodass diese von den gesundheitlichen Aspekten profitieren.

„Die erneute Ernennung als DOSB-Sportmedizinisches Untersuchungszentrum ist eine besondere Honorierung und ein Beleg für die hohe Qualität unserer sportmedizinischen Arbeit“, sagt Dirk Burghaus, Vorstandsvorsitzender der Sportklinik Hellersen. „Dass wir seit vielen Jahren Teil dieses bundesweiten Netzwerks sind, zeigt das große Vertrauen in unsere Expertise im Leistungs- und Spitzensport und unterstreicht einmal mehr, dass der Sport zu unserer DNA gehört.“