Sportliches Geocaching, Teambildung und Demokratie

Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasium Lennestadt erlebten einen spannenden Tag rund um das NewKomma Lennestadt

Am Dienstag, den 17.09.2024, fanden in Kooperation mit dem Gymnasium der Stadt Lennestadt, dem Jugendcafé NewKomma, dem Kreissportbund Olpe und BiggeElements verschiedene Workshops zu den Themen Teambildung und Demokratieerziehung statt.

Der Vormittag stand ganz im Zeichen einer sportlichen Geocaching-Aufgabe, die von Stefan Lamers von BiggeElements geleitet wurde. Dabei stellten sich zugewanderte Schüler*innen des Gymnasiums und ihre Sprachpartner*innen aus jeder Klasse der Herausforderung, in gemischten Teams Schätze in Altenhundem zu verstecken, die später von den anderen Gruppen gefunden werden sollten.

Diese Aktivität stärkte das Gemeinschaftsgefühl der Teilnehmer*innen. Nach dem Auffinden aller Schätze wurde die Schatzsuche gemeinsam reflektiert. Es stellte sich heraus, dass die Aufgaben nur durch Zusammenarbeit und gute Kommunikation im Team erfolgreich bewältigt werden konnten. Diese Erfahrungen wurden auf die demokratische Gesellschaft übertragen: Auch dort ist der Zusammenhalt unerlässlich.

Im Anschluss an das Geocaching nahmen die Jugendlichen an einem Workshop teil, der ihnen die Bedeutung demokratischen Handelns verdeutlichte. Gemeinsam mit dem Leiter des NewKomma, Stefan Lange, setzten sich die Schüler*innen mit der Wanderausstellung zum Thema Rassismus „Was ihr nicht seht“ auseinander. In einer abschließenden Diskussion reflektierten sie ihre Eindrücke aus der Ausstellung und zogen Parallelen zu den beim Geocaching gewonnenen Erkenntnissen.

Das Fazit war klar: Teamgeist und Demokratie sind eng miteinander verknüpft.

Der Workshop könnte durch Mittel des Programms „Willkommen im Sport“ finanziell gefördert werden, die durch den Kreissportbund Olpe bereitgestellt wurden.