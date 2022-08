Sportler rüsten auf: Parcours für Jedermann

Neue Qualitäts-Angebote in Medebach und Winterberg

Medebach und Winterberg werden um Attraktionen reicher, auf die sich alle sportlich aktiven und interessierten Bewohner und Besucher freuen können. Der TuS Medebach plant einen außergewöhnlichen Outdoor-Fitness- Parcours und Winterberg darf gespannt auf die Erweiterung der Aktiv-Arena sein, die der Skiclub plant. Beide Vereine setzten sich beim Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ durch und erhalten für die Finanzierung ihrer vorbildlichen Projekte zum Teil hohe Zuwendungen, unter anderem vom Landessportbund, dem Kreissportbund und den Städten. Auch der TuS Sundern gehört zu den geförderten Vereinen.

Der geplante Outdoor-Fitness-Parcours in Medebach lädt alle Altersstufen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen ein, die Fitness zu schulen und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen oder zu verbessern. Matthias Schröder vom TuS Medebach stellte begeistert die Planungen seines Vereins vor, die zur Förderfähigkeit geführt haben. „Wir bieten ein breitflächiges Trainingsangebot für alle Menschen bis 99 Jahre mit differenzierten Trainingsarten, die auch die Möglichkeiten der Inklusion bieten.“ Die optisch ansprechenden wie zweckmäßigen Trainingsgeräte werden von der Firma Kompan in Dänemark hergestellt. Diese bieten mindestens 52 sportwissenschaftlich sinnvolle Übungen an. Bei unterschiedlicher Belastungsstärke können hier wesentlich mehr Übungen sinnvoll praktiziert werden. Matthias Schröder kündigt an, dass die Trainingsqualität eines guten Fitnesscenters mit diesem Parcours nach draußen geholt und für jeden geöffnet werde. Die Trainingsangebote seien für alle Neigungen und Wünsche offen.

Die Trainingsgeräte in Medebach werden wartungsfrei und Vandalismus-hemmend sein. Sie werden Hinweistafeln mit Übungen enthalten sowie QR-Codes, die anwählbar sind, um Video-Animation in bester Qualität mit online Personal-Trainer zu erhalten. Die Gesamtkosten des in Schulnähe befindlichen Parcours belaufen sich auf 145.000 Euro. Davon zahlt die Sportstättenförderung des Landes NRW 87.372 Euro, der Kreissportbund trägt 1.253 Euro, die Stadt Medebach, Schulen vor Ort, die Touristik-Gesellschaft Medebach und die Sparkasse Hochsauerland beteiligen sich mit insgesamt 35.000 Euro. 10.000 Euro stammen aus Eigenmitteln des TuS Medebach, die geplante Restsumme von 11.360 Euro sollen durch Zuwendungen von Sponsoren und Spendern stammen.

Wer sich an der Finanzierung des bemerkenswerten Objekts, das Hobby-Sportler, Vereine, Schulen, Leistungssportler und medizinisch notwendige Aktive sowie Menschen mit Behinderungen gleichermaßen mit den für alle unterschiedlichen Belastungsstärken und Trainingshinweisen anspricht, beteiligen möchte, kann gerne Spenden auf folgende Kontonummer einzahlen:

Spendenkonto TuS Medebach

IBAN DE80 4165 1770 0071 5110 18

Verwendungszweck: Spende Fitness-Park

Ein möglichst breites Spektrum an Nutzern der Aktiv-Arena möchte künftig der Skiclub Winterberg nach der geplanten Erweiterung der Arena ansprechen und zur sportlichen Betätigung motivieren. Wurde die Arena bisher überwiegend von Ski-Langläufern und Biathlon-Sportlern genutzt, sollen Umbau und Erweiterung eine ganzjährige Nutzung für Kindergarten- und Breitensport möglich machen.

Helmut Tuss vom Skiclub Winterberg kündigte an, dass eine Nutzung künftig barrierefrei für Jung und Alt mit und ohne Behinderung möglich sein wird. Zudem werde das Angebot durch Fitness-Geräte erweitert. Über einen QR-Code können Videoanweisungen über die Art und Weise der Trainingsangebote empfangen werden. Eine neue Beleuchtung wird die Arena auch am Abend nutzbar machen. Der Strom soll CO2-neutral gewonnen werden, das zentrale Flutlicht besteht aus LED-Leuchten.

Über eine vielbeachtete mögliche Neuansiedlung für Winterberg konnte der Skiclub berichten. Es gibt Kontakte zum Deutschen Behindertensportverband National Paralympics Committee Germany. Er plant auf dem Langlaufgelände einen Stützpunkt für Langlauf und Biathlon aufzubauen.

Der Skiclub plant außerdem, das Gelände einzuzäunen und einen Drehkreuzzugang zu errichten. Die Einnahmen, die dadurch zu erwarten sind, sollen für Pflege und Erhaltung der dann neu gestalteten Arena aufgewendet werden. Für die umfangreichen Arbeiten und Erweiterungen hat der Skiclub einen Kostenaufwand von 440.000 Euro eingeplant.