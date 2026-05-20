Sport verbindet Generationen

4.049 erfolgreiche Sportabzeichen im Hochsauerlandkreis

Das Deutsche Sportabzeichen begeistert im Hochsauerlandkreis weiterhin Menschen jeden Alters. Insgesamt 4.049 Sportlerinnen und Sportler legten im vergangenen Jahr erfolgreich ihre Prüfungen in Gold, Silber oder Bronze ab.

Mit einer feierlichen Veranstaltung im Kreishaus fand das Sportabzeichen Jahr 2025 seinen würdigen Abschluss. Zahlreiche Gäste aus Vereinen, Schulen und Familien kamen zusammen, um sportliche Leistungen und ehrenamtliches Engagement zu feiern. Die Ehrungen übernahmen der Vorsitzende des KreisSportBundes HSK Detlef Lins sowie Thomas Grosche, Landrat des HSK und Schirmherr des Sportabzeichen Wettbewerbs im HSK als auch Karin Arens als Vertreterin der Volksbank Sauerland eG. Gemeinsam gratulierten sie allen erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und würdigten ihren Einsatz im Sport.

Die erfolgreichsten Vereine und Schulen des Sportabzeichen Wettbewerbs wurden mit Urkunden und Gutscheinen der Firma Compact Sport und Spiel ausgezeichnet. Im Vereinsranking setzte sich der Ballspielclub 1918 Eslohe wieder souverän an die Spitze – gefolgt vom Turnverein Herdringen 1902. Bei den Schulen belegten die Gemeinschaftsgrundschule Bödefeld, das Mariengymnasium Arnsberg und die Brüder-Grimm-Schule Eslohe die ersten Plätze in ihren Kategorien.

Ein besonderes Zeichen für Ausdauer setzten zudem 140 Jugendliche, die das Sportabzeichen bereits zum fünften oder sogar zehnten Mal abgelegt haben. Sie erhielten neben ihre Ehrungen ein Präsent der Volksbanken in Ihrer Region. Insgesamt absolvierten 3.439 Kinder und Jugendliche aus Schulen und Vereinen im vergangenen Jahr das Deutsche Sportabzeichen.

Zum feierlichen Abschluss wurden außerdem 14 Erwachsene ab einer 25-maligen Teilnahme für ihre langjährige Treue zum Sport ausgezeichnet. Besonders gefeiert wurde Anne Kroscky vom TV Herdringen 1902: sie erhielt ihr 50. Sportabzeichen und wurde dafür mit großem Applaus geehrt. Auch das Rahmenprogramm sorgte für Begeisterung. Die Tanzgruppe TIEPIES des TSV Rot-Weiß Wenholthausen begeisterte das Publikum mit zwei großartig einstudierten Tänzen und rundeten die Veranstaltung stimmungsvoll ab.

Insgesamt wurde spürbar: Das Sportabzeichen steht im Hochsauerlandkreis nicht nur für sportlichen Ehrgeiz, sondern auch für generationsübergreifende Freude an Bewegung und Gemeinschaft. Der KreisSportBund freut sich bereits auf das neue Sportjahr mit vielen engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Interessierte finden die gesamte Statistik online unter hochsauerlandsport.de/themen/sportabzeichen