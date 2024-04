Sport ist Kultur und rockt ab 30. Mai in Dörnholthausen

Sport ist Kultur und bringt Menschen zusammen. Das wussten bereits 700 Jahre vor Christus die Griechen, als sie die olympische Idee erfanden, die seitdem immer wieder aufs Neue die Menschen begeistert. In diesem mit Kultur prall gefüllten Jahr richten sich im Spätsommer alle Augen nach Paris, wenn am 26. Juli 2024 die XXXIII. Olympischen Spiele eröffnet werden. Zudem zelebrieren wir ab dem 14. Juni 2024 als Gastgeberinnen und Gastgeber der Fußball- Europameisterschaft die in weiten Teilen der Bevölkerung fest verankerte Fußballkultur.

Quelle: Pascal Buenning Pascal Buenning

Unsere kulturellen Festspiele beginnen am 30. Mai 2024 um 19.00 Uhr mit einer Lesung der Schauspielerin Johanna Wokalek aus dem neuen Roman „Am Meer“ von Bestsellerautorin und Pulitzer-Preisträgerin Elisabeth Strout. Leony ist eine der gefragtesten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihren Singles „Faded Love“ und „Remedy“ führte sie jeweils acht Wochen lang die Deutschen Airplaycharts an. Am 31. Mai 2024 tritt das Hitwunder zusammen mit ihrer Band bei der Langen Nacht des Rock/Pop um 20.00 Uhr auf.

Quelle: Leony_by_Ulrich_Hartmann Leony_by_Ulrich_Hartmann.

Mit ganz besonderen Juwelen ist auch das Klassikprogramm bestückt: Am Samstag, den 1. Juni 2024 um 19.00 Uhr lädt Starpianist Alexander Krichel zu einem Soloabend mit Werken von Frédéric Chopin und Sergej Rachmaninoff. Erstmalig in der Geschichte des Festivals folgt dem Klavierabend am Sonntag, den 2. Juni 2024 um 19.00 Uhr ein Klaviersextett: Das Streichquartett der Berliner Philharmoniker wird zusammen mit Roman Simovic (Violine), dem 1. Konzertmeister des London Symphony Orchestra, und Alexander Krichel (Klavier) Stücke von César Franck und Ernest Chausson darbieten.

Quelle: Streichquartett_®peter_adamik Streichquartett_®peter_adamik

Der Nachmittag des Festivalsonntages ist traditionell Familientag mit einer kostenlosen Schatzsuche zum Mitmachen für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren sowie dem Hofcafé im Haus Berghoff mit hausgebackenen Kuchen, Torten und Waffeln. Sternekoch Stephan Hentschel wird die Besucherinnen und Besucher mit seinen raffinierten und exquisiten Kreationen an allen Festivaltagen am Hofgrill verwöhnen.

Quelle: Stephan Hentschel Stephan Hentschel

Die Preisträgerin oder der Preisträger des KULTUR-ROCKT-Preises für bildende Kunst 2024 werden im Rahmen einer Vernissage am 6. Juli 2024 um 16.00 Uhr und Einzelausstellung bis zum 4. August 2024 in Schmallenberg zu sehen sein.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen startet am Donnerstag, den 11. April 2024 um 11.00 Uhr. Eintrittskarten sind im Haus Berghoff und im Online-Shop www.oh-love.de sowie bei der Volksbank Sauerland, Filiale Stockum (montags, dienstags und donnerstags geöffnet), erhältlich.