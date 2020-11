Sport im Sauerland: Clubs anfeuern & auch selber aktiv werden!

Welche Clubs man im Sauerland anfeuern kann, ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn es wäre sicherlich übertrieben, zu behaupten, dass der Fußball im Sauerland auf einem echten Vormarsch sei. Noch ist der Profifußball in weiter Ferne und es gilt zunächst einmal, einige Strukturen zu verändern.

Derzeit sind die Iserlohn Roosters durch ihre Mitgliedschaft in der DEL das Maß aller Dinge. Sie sind einzige sauerländische Profi-Mannschaft. Doch die Fußballer im Sauerland sind sehr ambitioniert und streben durchaus nach Höherem. Das betrifft vor allem den RSV Meinerzhagen der den Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga West noch nicht aufgegeben hat.

Genauso ambitioniert sind aber auch Willingen und Werdohl, denn auch sie streben einen Spielklassenwechsel an. Insgesamt sieht es so aus, als hätten die Top-Teams aus dem Sauerland eine gemeinsame Defensivstärke entwickelt. Noch ist aber kein echter Torjäger so richtig auszumachen.

Um dem Fußballspiel im Sauerland einen echten Pepp zu geben, sind Fussball Wetten eine ideale Möglichkeit. Jede platzierte Wette sorgt nämlich bei einem Fußballspiel für den extra Kick und extra Spannung.

Nicht nur einen Club anfeuern, sondern selber aktiv werden

Gerade das Sauerland ist ein richtiges Wintersportland. Hier kann man nach Herzenslust Skifahren, Snowboarden und natürlich Rodeln, außerdem sind hier nicht selten Weltklasse-Sportler zu Gast.

Skifahren und Rodeln

Das Sauerland ist das größte Wintersportgebiet nördlich der Alpen. Eine äußerst praktische Tatsache, denn so muss man nicht zwingend in die Alpen fahren, um das Skilaufen genießen zu können. Gerade die Wintersport-Arena Sauerland ist sogar die bedeutendste Wintersportregion nördlich der Alpen.

Hier stehen dem Besucher über 120 Pisten für Skifahrer, Snowboarder und Rodler zur Auswahl. Insgesamt werden hier zwei Drittel der Pisten im Bedarfsfall künstlich beschneit, sofern die Temperaturen unter null Grad liegen.

Für ambitionierte Wintersportler hat das den Vorteil, dass sich die Zahl der Schneetage, verglichen mit Pisten, die ausschließlich auf Naturschnee angewiesen sind, deutlich steigt. Darum ist der Wintersport hier in der Regel von Dezember bis März möglich. Das ist gerade für ein deutsche Mittelgebirge sehr ungewöhnlich.

Doch es gibt noch weitere Vorteile, mit denen die Pisten im Sauerland aufwarten können. Anders als sonst üblich, kann man hier nicht nur tagsüber dem Skivergnügen nachgehen, sondern auch am Abend sind hier viele Hänge im Betrieb. 60 Flutlicht-Skipisten machen das möglich.

Aber auch die Rodler kommen hier nicht zu kurz, auch für sie stehen zwei eigene beleuchtete-Rodelhänge zur Verfügung. Skiresort-Prüfer kürten das Skiliftkarussell Winterberg in einem internationalen Vergleich zum besten Flutlicht-Skigebiet.

Snowboarder und Fans des Snow Tubes kommen hier voll auf ihre Kosten

Wer nicht so gern ein oder mehrere Bretter an die Füße schnallen möchte, und trotzdem voller Spaß den Berg hinunter rodeln möchte, der könnte sich auch für Snow Tubes entscheiden. Hierbei handelt es sich um dicke, luftgefüllte Reifen, die sich bei der rasanten Abfahrt um die eigene Achse drehen. Grundsätzlich sind wegen der Kollisionsgefahr zwischen Snow Tubern und Skifahrern das Befahren der gleichen Hänge nicht erlaubt. Doch natürlich stehen den Tubern spezielle Hänge zur Verfügung, die man dann mit viel Spaß und Freude nutzen kann.

Aber auch Snowboarder kommen hier voll auf ihre Kosten. Hier kann man wählen zwischen Pisten für fortgeschrittene und geübte Fahrer oder einer Easy Line für Anfänger. Auch hier sorgen die Flutlichter für eine ganz besondere Atmosphäre beim Snowboarden.

Lieber nicht so anstrengend?

Wer das Sauerland lieber etwas ruhiger genießen möchte, der könnte sich ebenso für eine traumhaft schöne Winterwanderung entscheiden. Es gibt hier unterschiedliche Regionen, die spezielle Winterwanderwege anbieten. Was das Sauerland betrifft, so finden sich rund um Winterberg eine ganze Reihe von Premium-Winterwanderwegen. Sie sind unterteilt in verschiedene Kategorien. Dazu zählt beispielsweise geräumt, gewalzt oder auch naturbelassen. Hier kann man sich dann entsprechend aussuchen, ob man lieber legerer auf einem geräumten Weg dahinwandert, oder doch lieber durch den Tiefschnee stapft. Für Tiefschnee Wanderfreunde bieten sich eigens zu diesem Zweck spezielle Schuhe an. Diese werden angeschnallt, damit man nicht zu tief im Schnee versinkt.

Wenn es aber etwas ganz Besonderes und absolut Ausgefallenes sein soll, dann könnte man sich in Schmallenberg im Sauerland auch für ein Husky-Trekking entscheiden. Verbunden durch einen Bauchgurt, spazieren hier Mensch und Tier gemeinsam durch die herrliche winterliche Landschaft.

Doch lieber Wintersport mit Adrenalin?

Eine Kiteschule in Winterberg sorgt dafür, dass jeder diesen einzigartigen Trendsport kennenlernen kann. Das geht weit über die traditionellen Wintersportaktivitäten hinaus, denn hier geht es um Snowkiten. Allerdings sollte man diese adrenalinhaltige Sportart erst dann ausprobieren, wenn man bereits auf dem Snowboard oder auf den Skiern schon recht fit ist. Immerhin bedeutet Snowkiten, dass man sich hier abseits von präparierten Pisten im tiefen Pulverschnee befindet, dort wo der Luftdrachen einen ganz schön schnell durch die weiße Landschaft zieht.

Doch auch eine Fahrt mit dem Taxibob auf der Bobbahn in Winterberg ist sicherlich ein echtes Highlight. Hier gesellen sich drei Personen zu einem erfahrenen Piloten in den Bob und rasen mit bis zu 130 km/h den Eiskanal hinunter. Auch wenn diese überaus rasante Fahrt bereits nach 60 Sekunden wieder vorbei ist, so wird diese Fahrt bestimmt ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

Den Weltcups beiwohnen

Nicht immer muss man selber aktiv sein, hier kann man nämlich auch den echten Profis zuschauen. Übrigens ist die Bobbahn in Winterberg die viertälteste der Welt. Sie ist ein regelmäßiger Austragungsort von Weltcup-Rennen. Zuweilen finden hier sogar Europa- oder Weltmeisterschaften statt. Das gilt übrigens nicht nur für den Bob, sondern auch für das Rodeln oder für Skeleton. Zudem werden auf der Piste in Winterberg Snowboard-Weltcups ausgetragen.

Die Welt auf dem Eis genießen

Aber im Sauerland kann man nicht nur Skifahren oder sich von Winterwanderungen verzaubern lassen, sondern man kann sich natürlich auch im Eislaufen versuchen. Zu diesem Vergnügen lädt die Eissporthalle Gemeinde Willingen ein. Nicht nur die Kleinen finden das Schlittschuhlaufen toll, doch ganz besonders viel Spaß macht das Ganze natürlich, wenn es sich dann auch noch um Eis mit Profiqualität handelt.

Anders als die übrigen Wintersportarten kann man das Eislaufen aber ganzjährig genießen. Damit unterscheidet sich die Eisporthalle in Willingen deutlich von anderen Eissporthallen in Deutschland, die ihre Dienste nur saisonal anbieten.

Doch hier kann man nicht nur Eislaufen, sondern auch das Eisstockschießen, Eiskunstlauf und Eishockey wird hier angeboten.