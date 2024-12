SPÖKES in der Schmallenberger Altstadt

Cafébar & Kinderladen

Auf der Weststraße in Schmallenberg, wo man zuvor „Nadel & Faden“ antraf, hat Ende November ein neues Geschäft eröffnet: „Spökes“ ist Kinderladen und Cafébar in einem. In einem der typischen Sauerländer Fachwerkhäuser findet sich nun nicht nur ein gemütlicher Laden, in dem auf Schatzsuche für die Kleinen gegangen werden kann, sondern mit dem Café auch ein Ort, an dem es sich eine Weile vom Alltagstrubel erholen lässt.

Lea Boss, die Inhaberin des neuen Geschäfts in der Schmallenberger Weststraße hat den Namen für ihr Geschäft mit Bedacht gewählt. „Spökes“ ist ein Wort aus der Alltagssprache, das vor allem im norddeutschen Raum, sich aber auch im Wortschatz vieler Sauerländer findet. Es heißt so viel wie Unsinn, Quatsch oder Schabernack und das passt doch ganz wunderbar zu einem fröhlichen Kinderladen. Das urige Café im hinteren Bereich des Geschäftes lädt zudem zum Durchatmen oder Plaudern ein. Da dürfen natürlich auch gerne Spökes und Dönekes erzählt werden. Und: Es soll und darf natürlich gelacht werden. Im Ladengeschäft finden die Kundinnen und Kunden lustige Karten und kleine Geschenkartikel. Kindersachen können vor Ort anprobiert oder als Geschenk für Kinder und Enkel ausgesucht werden. Es geht locker und fröhlich zu. „Und so soll es auch sein“, sagt Lea Boss, die nun mit ihrem Team mit dem neuen Geschäft in der Weststraße einen weiteren Anziehungspunkt beim Stadtbummel durch Schmallenberg bietet.

SPÖKES – Cafébar & Kinderladen

Weststraße 35 · 57392 Schmallenberg

www.instagram.com/spoekes.smb/

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr