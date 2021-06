Spitzensport im Sauerland: Eine erfolgreiche 73. Auflage

Ergebnisse des LONGINES BALVE OPTIMUM vom Samstag und Sonntag

Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür

Die Deutsche Meisterschaft in der Grand Prix Kür war spannend bis zum Schluss! Die letzten drei Starter sorgten dafür, dass den Zuschauern der Atem stockte. Alle drei Damen übertrafen sich selbst und die Entscheidung um die Medaillen in der Deutschen Meisterschaft der Grand Prix Kür wurden so zu einem sportlichen Höchstgenuss. Isabell Werth legte vorerst mit DSP Quantaz als zweite Starterin vor: 85,250 Prozent. Das übertrafen Dorothee Schneider und Showtime FRH: 89,775 Prozent gab es für die phantastische Vorstellung der Reitmeisterin aus Wiesbaden und ihrem 15-jährigen Hannoveraner von Sandro Hit. Es folgten die Titelverteidigerin Isabell Werth und die 17-jährige Westfalenstute Bella Rose (v. Bellissimo M) – 90,975 Prozent! Jetzt folgten nur noch Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dalera BB. Die Aubenhauserin und ihre 14-jährige Trakehnerin gaben sprichwörtlich Vollgas: 93,025 Prozent! Persönliche Bestleistung UND das beste nationale Kürergebnis aller Zeiten! In der B-Note gab es sogar die 99 Prozent!

Deutsche Meisterschaft Springreiten

Nach insgesamt vier fehlerfreien Umläufen der zwei Wettkampftage standen in der Wertung der Deutschen Meisterschaft der Springreiter/ offene Klasse zwei Kandidaten für den Titel fest: Tobias Meyer und Maximilian Weishaupt. Beide zogen ins Stechen ein – am Ende war Tobias Meyer auf dem zehnjährigen Niederländer Greatest Boy H (v. Carrera VDL) die entscheidenden Sekunden schneller: GOLD und damit der größte Erfolg in der Karriere des 33-Jährigen aus Esterwegen. Vor Rührung kamen Tobias Meyer die Tränen: „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, es ist ein ganz besonderer Tag für mich! Habe nicht mit dem Meistertitel gerechnet!“

Silber gewann nach dem Stechen Maximilian Weishaupt (0/37,17 sec.). Gesattelt hatte er Omerta Incipit, eine zehnjährige Tochter des Levisonn. „Ich bin super happy. Mein Pferd ist super gesprungen. Im Stechen hat Omerta Incipit unglaublich gekämpft.“ Für den 31-jährigen aus Bayern ist der Gewinn der Silbermedaille der größte Erfolg seiner Karriere. Patrick Stühlmeyer holte sich in Balve die Bronzemedaille. Stühlmeyer, der 2013 schon einmal Bronze bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen hatte, freute sich sehr: „Carmina lief in Hagen schon super, jetzt hier in Balve einfach bombastisch, bin sehr zufrieden! Großes Lob an das ganze Team Balve! Danke, dass wir jedes Jahr hier sein dürfen!“

Janne-Friederike Meyer-Zimmermann siegt im Dieter Graf Landsberg-Velen Gedächtnispreis/ Championat von Balve

Für Janne-Friederike Meyer-Zimmermann und den erst achtjährigen Holsteiner Hengst Chaka Chaka (von Casall) lief im Dieter Graf Landsberg-Velen Gedächtnispreis/ Championat von Balve präsentiert von den Grillo Werken und der Paul Müller GmbH alles nach Maß. Neun Startet qualifizierten sich für das entscheidende Stechen – aber Janne-Friederike Meyer hinterließ nur eine Staubwolke. In fehlerfreien 44,07 Sekunden war ihr der Sieg sicher. Zweiter wurde Marco Kutscher mit Charco, einem zwölfjährigen westfälischen Chin Quin-Sohn (0/ 44,38 Sekunden), vor Christopher Kläsener und dem zehnjährigen Holsteiner Atlantaz (v. Atlantic VDL), der für die Nullrunde 45,47 Sekunden benötigte.

Deutsche Meisterschaft U25-Dressur: Ellen Richter und Vinay gewinnen Kür-Gold

Die erste Deutsche Meisterin in der Kür der Altersklasse U25 heißt Ellen Richter. Die 25-Jährige aus dem niedersächsischen Bad Essen beendete im Sattel des westfälischenWallachs Vinay (v. Vitalis) die zweite Meisterschaftsentscheidung in Balve mit glatten 78 Prozent. Silber gewannen Ann-Kathrin Lindner und FBW Sunfire, die zwei Tage zuvor Deutsche Meister im Grand Prix geworden waren. Die Bronzemedaille gewann Hannah Erbe mit Carlos FRH.

Ergebnisse vom Donnerstag und Freitag finden Sie hier: Turnierbericht 1 Longines Balve Optimum