Spiritueller Sommer lädt zum Mitmachen ein – Leitthema: SINN(E) – Die Welt von Du und Ich

Es ist wieder soweit: Der Spirituelle Sommer 2026 lädt herzlich zum Mitmachen ein. Vom 11. Juni bis zum 13. September 2026 findet die Veranstaltungsreihe erneut in ganz Südwestfalen statt – in den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Märkischer Kreis, Kreis Soest sowie im Hochsauerlandkreis.

Unter dem Leitthema „SINN(E) – Die Welt von Du und Ich“ entsteht Raum für Begegnung, Inspiration und gemeinsames Erleben. Während im vergangenen Jahr mit „Ich in der Welt“ die individuelle Perspektive im Mittelpunkt stand, richtet sich der Blick 2026 auf das, was zwischen uns entsteht: Beziehungen, Begegnungen und Verbindungen – zwischen Menschen, Kulturen, Generationen, Natur, Kunst und Gesellschaft.

„Die Welt von Du und Ich“ lädt dazu ein, neu zu entdecken, wie Sinn im Miteinander entsteht. Fragen nach Nähe und Distanz, nach Resonanz, Verbundenheit und dem Umgang mit Unterschieden stehen dabei im Fokus. Künstlerische, kulturelle, naturverbundene und spirituelle Angebote machen diese Themen erfahrbar und eröffnen vielfältige Zugänge zu existenziellen Fragen des Zusammenlebens.

Jetzt bewerben: Akteurinnen und Akteure sind eingeladen, sich mit eigenen Angeboten bis zum 25. Februar 2026 für eine Aufnahme in das Programm zu bewerben. Voraussetzung ist ein inhaltlicher Bezug zum Leitthema sowie die Einhaltung der geltenden Qualitätskriterien. Die vollständige Programmübersicht wird in einem hochwertigen gedruckten Magazin sowie ergänzend in einem digitalen Veranstaltungskalender auf der Webseite des Spirituellen Sommers veröffentlicht.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und zu den Bewerbungsunterlagen sind unter www.spiritueller-sommer.de, per E-Mail an info@spiritueller-sommer.de oder telefonisch unter 02972/9740-17 erhältlich.