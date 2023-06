Spiritueller Sommer eröffnet mit fulminanter Orgelperformance

Wormbach. Mit einem eindrucksvollen Musikerlebnis und einem Blick auf die islamische Vorstellung vom Himmel hat der Spirituelle Sommer 2023 begonnen. Über 100 Gäste waren dafür nach Wormbach gekommen. Dietmar Weber, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Schmallenberg, Pfarrer Erik Richter und Ludger Geueke von der Dorfgemeinschaft Wormbach sprachen den Organisatoren vom Netzwerk Wege zum Leben ihre große Anerkennung dafür aus, dass der Spirituelle Sommer dem Menschen in der Region auch im zwölften Jahr wieder sehr besondere kulturelle Angebote macht und damit weit über die Südwestfalen hinaus strahlt.

Dr. Ahmet Arslan, der Dialogbeauftragte der Türkisch-Islamischen Gemeinde Meschede, führte aus seiner Sicht in das Thema Himmel und Erde ein. Inspiriert von der Himmelsleiter, die seit letztem Jahr auf dem Wormbacher Dorfplatz steht, sprach er über die Himmelsreise des Propheten Mohammed, bei der er im Traum acht verschiedene Himmel durchquert.

Himmel und Erde mit allen Sinnen näherkommen

Im zweiten Teil eroberte Heinz Manuel Krause das Publikum mit einer fulminanten Orgelperformance. Mit Improvisationen und Interpretationen von Klassikern aus Rock- und Popmusik ließ der versierte Rock- und Kirchenmusiker Himmel und Erde musikalisch aufeinandertreffen. In einer einstündigen, die Hörgewohnheiten herausfordernden virtuosen Improvisation gelang, was der Spirituelle Sommer sich auf die Fahnen geschrieben hat: Himmel und Erde mit allen Sinnen näherkommen und dabei durchaus die gewohnten Pfade verlassen. Tief beeindruckt von dem Erlebnis bedankte sich Susanne Falk vom Lenkungsteam bei Heinz Manuel Krause dafür, dass er die Gäste auf eine wahrhaft große Reise zum Himmel mitgenommen und wieder sanft auf die Erde zurückgeführt hatte. Michael Kloppenburg vom Dekanat Hochsauerland im Team des Spirituellen Sommers versprach dann noch mehr vom Guten: Heinz Manuel Krause, Milla Kapolke und vier weitere Rockmusiker aus dem Umfeld der legendären Hagener Band Grobschnitt werden am 17. Juni um 19.00 Uhr mit dem Programm „Rock und Kontemplation“ in der Kirche in Wormbach zu Gast sein.

Die Eröffnung war die erste von 250 weiteren Veranstaltungen, die noch bis zum 10. September an 85 Orten in ganz Südwestfalen stattfinden werden. Sie reichen in diesem Jahr von der Erkundung des Sternenhimmels bis zu Exkursionen zu den Höhlen und Steinbrüchen in der Region. Im Mittelpunkt steht ein ambitioniertes Kulturprogramm mit großen Namen aus der Musik- und Kunstszene. „Wir gehen in das zweite Jahr zu diesem großen Thema und immer wieder kommen neue ungewöhnliche Angebote und Aspekte hinzu “, freute sich Elisabeth Grube, evangelische Theologin im Lenkungsteam. Für Katja Lutter, Vertreterin des Schmallenberger Sauerland Tourismus, ist der Spirituelle Sommer auch attraktiv für die Gäste, die in die Region kommen. „Naturerfahrung und Begegnung sind Trendthemen des Tourismus und stehen bei vielen der Veranstaltungen im Mittelpunkt.“ Zum Abschluss bedankten sich die Moderatoren bei allen Mitwirkenden, insbesondere bei der Sparkasse Mitten im Sauerland, die die Eröffnung in diesem Jahr unterstützt hat, sowie beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, das mit seinem Regionalen Kultur Programm der wichtigste Förderer der Veranstaltungsreihe ist. Nach dem musikalischen Powerplay-ging es bester Laune weiter an Biermanns Scheune, wo die Wormbacher Dorfgemeinschaft die Gäste noch zu einem sommerlich-heiteren Ausklang empfing.

Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2023 07.06. bis 10.09.2023 in ganz Südwestfalen 250 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

