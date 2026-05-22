Spiritueller Sommer 2026 eröffnet neue Perspektiven auf Begegnung und Beziehung

Festival der „SINN(E)“ vom 11. Juni bis 13. September 2026

Auch in diesem Jahr lädt der Spirituelle Sommer erneut zu mehr als 200 Veranstaltungen in ganz Südwestfalen ein. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure gestalten wieder in den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest, dem Hochsauerlandkreis und dem Märkischen Kreis sowie in den Ferienregionen Sauerland und Siegen-Wittgenstein ein vielseitiges Programm aus Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Wanderungen, Führungen sowie sinnlichen und genussvollen Erlebnissen.

Im Mittelpunkt steht 2026 das Jahresthema „SINN(E) – Die Welt von Du und Ich“. Dabei eröffnet das Festival Zugänge zu Fragen nach Sinn, Beziehung und Verbundenheit – Themen, die viele Menschen bewegen. Nach dem Auftakt des dreijährigen Themenschwerpunkts im vergangenen Jahr richtet sich der Blick in diesem Jahr stärker auf Begegnungen, Beziehungen und das Miteinander. 2027 folgt mit „Wir in der Welt“ der abschließende Perspektivwechsel hin zu gesellschaftlicher Verantwortung und kollektiver Sinnsuche.

Kulturelle Höhepunkte zwischen Kunst, Musik und Philosophie

An mehr als 80 Orten in Südwestfalen verbindet der Spirituelle Sommer künstlerische, spirituelle und gesellschaftliche Perspektiven. Veranstaltungen in Museen, Kirchen, Kulturstätten, Gärten, Wäldern, historischen Gebäuden und offenen Landschaftsräumen laden dazu ein, neue Sichtweisen zu entdecken und besondere Orte bewusst zu erleben. Das Programm reicht von Konzerten und Ausstellungen über Lesungen und Gesprächen bis hin zu Wanderungen, Naturerfahrungen und Mitmachangeboten. Hier entstehen Räume für Begegnung und Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und Lebensentwürfen.

Veranstaltungsmagazin

Begleitend zum Festival ist erneut ein hochwertig gestaltetes, 100 Seiten starkes Magazin erschienen. Es informiert über sämtliche Veranstaltungen und bietet ergänzende Essays, Interviews und Bildstrecken zum Festivalthema. Das Magazin liegt kostenlos in Bürgerbüros, Tourist-Informationen, Banken, Sparkassen und Kirchen der Region aus. Außerdem kann es über die Website www.spiritueller-sommer.de heruntergeladen oder bestellt werden. Der bereits im Vorjahr eingeführte Schmetterling als Symbolfigur des dreijährigen Themenschwerpunkts begleitet weiterhin Magazin und Veranstaltungen als Sinnbild für Wandel, Leichtigkeit und Verbundenheit.

Eröffnungsfeier in Wormbach

Die feierliche Eröffnung des Spirituellen Sommers findet am Donnerstag, den 11. Juni 2026 um 18 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Schmallenberg-Wormbach statt. Gemeinsam mit Gästen aus Kultur, Kirche, Gesellschaft und Tourismus sowie musikalischer Umrahmung durch die Musikerin und Sängerin Petra Stoffel wird das Festival offiziell eröffnet und auf die kommenden Wochen eingestimmt. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. Anmeldungen werden per E-Mail an info@spiritueller-sommer.de gerne entgegengenommen.

Förderung und Unterstützung

Der Spirituelle Sommer 2026 wird durch das Regionale Kultur Programm des Landes NordrheinWestfalen (Kulturregion Sauerland), die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, die Kirchen, den Sauerländer Heimatbund, den Hochsauerlandkreis sowie zahlreiche Stiftungen und Unternehmen aus der Region gefördert. Ohne diese Unterstützung wäre dieses in Deutschland einzigartige Festival nicht durchführbar.