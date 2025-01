Spiritueller Sommer 2025 auf dem SINN(E)-Weg

Für die Zeit vom 12. Juni bis zum 14. September 2025 plant das „Netzwerk Wege zum Leben. In Südwestfalen.“ (vorbehaltlich der Förderung durch die Regionale Kulturpolitik) wieder einen „Spirituellen Sommer“. Nach drei Jahren zum Thema „Himmel und Erde“ wird es 2025 mit dem Thema SINN(E) eine neue Ausrichtung geben.

Mitmacher gesucht

Interessierte Akteurinnen und Akteure sind herzlich zum Mitmachen eingeladen: Beteiligen Sie sich mit Veranstaltungen, die vermitteln, wie das Thema SINN(E) in den Natur-, Kultur- und Geisteswissenschaften diskutiert wird. Oder mit Angeboten, die dazu einladen SINN(E) intensiv(er) wahrzunehmen: in der Natur, in der Musik, der Literatur, der Kunst, in Meditation und Bewegung sowie in der Liturgie. Oder mit Angeboten, welche die Verantwortung für unseren Umgang mit SINN(E) in den Blick nehmen. Die dabei thematisieren, welches (spirituelle) Denken und Handeln es braucht, um unsere Lebensgrundlagen zu bewahren und als Gesellschaft wieder zusammenzufinden. Ein weiterer Zugang kann der fokussierte Blick auf „Ich in der Welt“ sein, bei dem „Sinnliche Zugänge zur Welt“ aufgezeigt werden, oder die existenzielle Frage „Wer möchte ich eigentlich sein?“ beleuchtet wird, oder danach fragt, „Was ist gelingendes Leben?“ oder aber auch die spirituelle Frage „Was ist mit mir gemeint?“ stellt.

Die renommierte Veranstaltungsreihe findet in den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, im Märkischen Kreis, im Kreis Soest und dem Hochsauerlandkreis statt. Ein hochwertiges Magazin mit einer Programmübersicht und vertiefenden Beiträgen zum Thema sowie ein digitaler Veranstaltungskalender werden über die Angebote informieren.

Wer am Programm mitwirken möchte, findet unter www.wege-zum-leben.com weitere Informationen und kann unter info@wege-zum-leben.com oder 02972/9740-17 die Bewerbungsunterlagen anfordern und sich bis zum 15.02.2025 bewerben.