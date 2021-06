Spiritueller Sommer 2021: Über 200 Veranstaltungen vom 10. Juni bis 05. September

Der spirituelle Sommer steht vor der Tür und auch wenn die Corona-Pandemie immer noch nicht alle Formen von Veranstaltungen zulässt, so haben die Verantwortlichen dennoch ein attraktives und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Zum dritten und letzten Mal steht der Spirituelle Sommer, der am Donnerstag, 10. Juni um 18 Uhr in St. Alexander Schmallenberg eröffnet wird, unter dem Leitthema „Wasser“. Wasser ist ein lebensnotwendiges Gut und es besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen Spiritualität und Wasser – Grund genug, das Thema noch einmal aufzunehmen und in seiner Vielfältigkeit darzustellen. „Ein Hintergedanke dabei ist auch, das Verhältnis zum Wasser nach den trockenen Sommern der letzten Jahre neu zu ordnen“, so Susanne Falk, Leiterin der Lenkungsgruppe.

Mit 200 Veranstaltungen an 60 Orten in ganz Südwestfalen soll die Region vereint und die Natur neu erlebt werden. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Musik, was durch sechs Konzerte der besonderen Art deutlich wird. Die Veranstaltungen zeigen eine große Vielfalt spiritueller Erkenntniswege auf und beziehen sich auf die Weltreligionen und auf die Traditionen nicht religiös gebundener Spiritualität. Zu erleben ist diese Vielfalt in der Natur, in Musik und bildender Kunst, Meditation und Gebet, wandernd und pilgernd, beim Tanzen, in Gesprächen und Vorträgen.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist ein begleitendes Magazin, das anstatt des bekannten Programmheftes erhältlich ist. Darin gibt es mit ansprechenden Bildern und Texten viel Hintergrundinfo zum Thema, besondere Orte am Wasser sind auf einer Karte vermerkt, „153 gefischte Wasser-Worte“ beschreiben die Vielfalt und Sinnlichkeit, die sich mit dem Wasser verbinden und das Team rund um den Spirituellen Sommer wird vorgestellt. Auch die Höhepunkte in diesem Jahr sind dort vermerkt.

Die Verantwortlichen hoffen, dass möglichst viele Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können. Alternativ ist aber auch die Möglichkeit gegeben, digitale Formate zu nutzen. Auch ein Livestream von der Eröffnung ist geplant. Susanne Falk betonte, dass das umfangreiche Programm nur durch die Förderung der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW, durch Unternehmen und Stiftungen sowie durch die vielen ehrenamtlich Tätigen möglich ist.

Das Magazin ist erhältlich ab dem 8. Juni in vielen Touristikinformationen und Bürgerbüros, Banken, Sparkassen und Kirchen. Informationen zu allen 200 Veranstaltungen stehen auf dem Veranstaltungskalender unter www.wege-zum-leben.com. Dort werden Interessierte auch über mögliche Änderungen und Auflagen aktuell informiert.

Quelle: Spiritueller Sommer

Höhepunkte im diesjährigen Programm:

„WasserKlangWelten“ zur Eröffnung des Spirituellen Sommers mit dem Ensemble Santiago am Donnerstag, 10.06. um 18.00 Uhr in der St. Alexander Kirche Schmallenberg

in der St. Alexander Kirche Schmallenberg „Wassermusik“ mit dem Trio Liquid Soul am Sonntag, 01.08. um 15.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche Brilon

Uhr in der Ev. Stadtkirche Brilon „An den Wassern zu Babylon“, Konzert an der Ibach-Orgel am Freitag, 13.08. um 19.00 Uhr in der Kirche St. Antonius Fleckenberg

in der Kirche St. Antonius Fleckenberg „Wasserwelten“, Symphoniekonzert mit der Philharmonie Südwestfalen am Mittwoch, 18.08. um 19.30 Uhr in der Schützenhalle Grevenbrück

in der Schützenhalle Grevenbrück „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert. Einführung in das Konzert am Samstag, 04.09. um 18.00 Uhr am Ufer des Salwey-Bachs am DampfLandLeuteMuseum Eslohe, um 19.30 Uhr Konzert in der Aula des Schulzentrums Eslohe

am Ufer des Salwey-Bachs am DampfLandLeuteMuseum Eslohe, Konzert in der Aula des Schulzentrums Eslohe „Schönes Wasser“, Wassercafé, am Sonntag, 01.08. um 14.00 Uhr und um 16.30 Uhr vor der Ev. Stadtkirche Brilon, um 15.30 Uhr Konzert mit dem Trio Liquid Soul.

Weiterer Termin des Wassercafés am Rathausplatz in Attendorn am Freitag, 13.08. um 18.00 Uhr und um 20.30 Uhr, im Rahmen der „Hansenacht“

Das Häkelkunstwerk „Wasser – ein wanderndes und wachsendes Altarbuch“ von Katharina Krenkel ist von Samstag, 03.07. bis Mittwoch, 14.07. in der Kirche St. Alexander zu sehen. Begleitprogramm am 03.07., 04.07., 09.07., 10.07., 11.07.

in der Kirche St. Alexander zu sehen. Begleitprogramm am 03.07., 04.07., 09.07., 10.07., 11.07. Lesung mit John von Düffel aus seinem preisgekrönten Roman „Vom Wasser“ am Samstag, 14.08. um 18.00 Uhr in der Stadtbücherei Bad Berleburg

in der Stadtbücherei Bad Berleburg „Das verlorene Band neu weben“, eine Bachwanderung mit dem Autor John von Düffel, dem Wasserwissenschaftler Klaus Lanz und dem Ranger Ralf Schmidt am Sonntag, 15.08. um 11.00 Uhr in Bad Berleburg, entlang eines dortigen Bachtales

in Bad Berleburg, entlang eines dortigen Bachtales Vortrag mit dem Musiker Johannes Treml über die Wasserforschung aus der Sicht eines Künstlers am Sonntag 29.08 um 17.00 Uhr am Wasserwerk am Fuße des Hennedamms in Meschede

am Wasserwerk am Fuße des Hennedamms in Meschede Digital: Videokunst zum Wasser von Jan Backhaus. Auf der Internetseite des Spirituellen Sommers sind ab dem 10. Juni Clips des Videokünstlers und Musikers Jan Backhaus aus Attendorn zu sehen

Clips des Videokünstlers und Musikers Jan Backhaus aus Attendorn zu sehen Abschlussveranstaltung des Spirituellen Sommers 2021: Musik und Vortrag zur Bedeutung des Wassers im Buddhismus am Sonntag, 05.09. um 15.00 Uhr im Buddhistischen Meditationshaus Vimaladhatu, Sundern-Altenhellefeld

Der Spirituelle Sommer 2021 findet vom 10. Juni bis 5. September statt. Veranstalter ist das Regions- und Fachgrenzen übergreifende „Netzwerk Wege zum Leben. In Südwestfalen“.