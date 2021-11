„Von Anfang an war es eine unserer wichtigsten Aufgaben, das Angebot des Hauses zügig zu erweitern und sich im Markt Tierzucht & Co. fest zu etablieren.“ So stellt sich die Firma Fritz Göbel GmbH & Co. KG als ein Unternehmen vor, das mitten im Herzen Europas, in der Ferienregion Willingen/Upland beheimatet ist. Dieses Ziel wurde mit einer Strategie erreicht, die von Beginn an darauf ausgerichtet war, Produktion und Sortiment an den realen Bedürfnissen der Kunden zu orientieren. Heute sieht sich die Firma Göbel als ein sehr erfolgreicher Anbieter von Weidezäunen für alle Bedarfsfälle, die in ganz Europa und weit darüber hinaus Verwendung finden. Außerdem umfasst die Produktpalette eine Vielzahl von Artikeln für die Bereiche Pferdesport, Tierzucht, Jagd, Stallbedarf und Hundetraining.

Moderne Fertigung

Basis der Produktion ist die eigene Kunststoffspritzerei mit neun verschiedenen Spritzgussmaschinen, deren größte eine Schließkraft von 420 Tonnen erreicht. Diese Anlage ermöglicht die Herstellung von Teilen bis zu 1,5 Kilogramm Spritzgewicht. „Offen für neue Anforderungen, flexibel beim Ausschöpfen unserer Möglichkeiten und stark bei der Realisierung täglicher Aufgaben„, lautet die Maxime des Unternehmens. „So nutzen wir die Chance, uns ständig neu als ein verlässlicher Partner zu beweisen.“

Vertriebsassistent/in für den Export (m/w/d) gesucht

Ab sofort sucht die Firma Göbel einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für den Exportbereich. Zu den Aufgaben des neuen Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gehört die Betreuung der über den ganzen Erdball verteilten Stammkunden außerhalb Deutschlands und die aktive Unterstützung des Außendienstes im Tagesgeschäft. Konkret sind dies die Annahme, Erfassung und Abwicklung eingehender Aufträge sowie die Nachverfolgung von Angeboten bis zum Abschluss. Mit dem richtigen Riecher für den Markt sollen natürlich auch neue Kunden für das Unternehmen gewonnen werden.

Selbständig und verantwortungsvoll in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten

Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung ist die beste Voraussetzung für die neue Vollzeit-Stelle in dem mittelständischen Unternehmen, vorzugsweise als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel. Ein hohes Maß an Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt sind wichtige Eigenschaften für diese verantwortungsvolle Tätigkeit. Teamfähigkeit und eine kommunikative Arbeitsweise sind wichtig. Die neue Stelleninhaberin oder den Stelleninhaber erwartet eine spannende und herausfordernde Tätigkeit und ein angenehmes Arbeitsklima mit einem äußerst positiven Teamgeist. Die Vergütung ist der besonderen Bedeutung der Aufgaben angemessen. Dazu zählen auch attraktive Nebenleistungen, die den Arbeitsalltag leichter machen.

Bei Interesse werden aussagekräftige Bewerbungen mit Angabe des Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintritts per Mail an stuhldreher@fritzgoebel.de erwünscht. Ansprechpartner ist Felix Stuhldreher.