Spendenübergabe an den ambulanten Hospizdienst der Mescheder Caritas

Der ambulante Hospizdienst des Caritasverbandes Meschede darf sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen. Die Summe stammt aus den Anmeldegebühren der Mescheder Oldtimerausfahrt, die am 10. Mai im Rahmen des „Stadtfest im Mai“ in Meschede stattfand. Das Stadtmarketing Meschede sowie der Mitorganisator und Oldtimerkenner Heinz Lütgert überreichten nun dem Ambulanten Hospizdienst die Spende. „Wir freuen uns, die wichtige Arbeit des Hospiz-Teams unterstützen zu können. Unser Dank gilt auch Heinz Lütgert, der die Oldtimerausfahrt in jedem Jahr perfekt organisiert und auch 2026 wieder viele Oldtimerfreunde nach Meschede geholt hat“, so Lisa Machula vom Stadtmarketing.