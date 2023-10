Spendenaktion für die Wiederaufforstung: Museum und Stiftung unterstützen WaldLokal

Im Rahmen der Ausstellung haben der Hochsauerlandkreis als Träger des Sauerland-Museums und die Arnsberger WEPA Stiftung die Schirmherrschaft über ein WaldLokal im Sauerland übernommen. Bei einem WaldLokal handelt es sich um eine kommunale Waldfläche, die für den Zweck der Wiederaufforstung mit klimastabilem Mischwald zur Verfügung gestellt wird. Die Parzelle des Museums befindet sich in Eslohe.

Die Besucher der Ausstellung haben bei dem Projekt WaldLokal die Möglichkeit, selbst einen Beitrag zur Wiederaufforstung der Sauerländer Wälder zu leisten, indem sie eine Spende in beliebiger Höhe direkt im Museum spenden. Alternativ gibt es im Museumsshop Honig aus der Region zu kaufen, dessen Verkaufserlös ebenfalls zu 100 % dem Projekt zugute kommt.

Quelle: Sauerland-Museum



Darüberhinaus sind die Besucher und alle Interessierten eingeladen, sich selber aktiv an der Wiederaufforstung zu beteiligen: Am 17. November findet in Eslohe das sogenannte Pflanzfest statt, an dem die Setzlinge gepflanzt werden.

Die Anmeldung zum Pflanzfest und ein Link zur Spendenseite sind auf der Homepage des Museums hinterlegt: www.sauerland-museum.de