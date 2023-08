Spaziergang durch den Sauerländer Wald

Rundgänge durch die Ausstellungen

Die Ausstellung Das Brotbaumregime bietet in einem zweiwöchigen Rhythmus öffentliche Rundgänge durch die Ausstellungsteile in Arnsberg, Brilon und Schmallenberg an. Interessierte können mit einem Mitglied des Vermittlungsteams die Ausstellung erkunden und gemeinsam darüber ins Gespräch kommen.

Die Teilnahme an den Spaziergängen ist kostenlos, eine Eintrittskarte für das jeweilige Museum ist aber erforderlich. Die Anmeldung erfolgt unter hallo@brotbaumregime.info. Öffentliche Rundgänge finden am, 26. August, 9. September, 23. September und 30. September statt. Bei Interesse können auch eigene Termine für Gruppen von 10-15 Personen gebucht werden. Weitere Informationen: www.brotbaumregime.info.

Natur Natur sein lassen – wie geht das?

Am 22. August um 19:00 Uhr zeigt das Cineplex Brilon in Kooperation mit dem Projekt Das Brotbaumregime den Film Der wilde Wald (2021) von Lisa Eder. Die Dokumentation über das bahnbrechende Vorzeigeprojekt des Nationalparks Bayerischer Wald sucht Antworten auf die Frage, warum wir mehr wilde Natur brauchen und was wir von ihr lernen können, um Wälder in Zeiten des Klimawandels auch für künftige Generationen zu bewahren.

Im Anschluss an die Vorführung laden Organisatorin Theresa Kampmeier und Umwelthistorikerin Prof. Carola Becker die Zuschauenden zum Gespräch ein.

Der Film ist in deutscher Sprache und dauert 1 Stunde und 30 Minuten. Die Eintrittskosten in Höhe von 7 Euro können direkt an der Kasse des Cineplex Brilon (Keffelker Str. 62, Brilon) erworben werden. Weitere Informationen zum Projekt und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.brotbaumregime.info.

Quelle: Pressefoto Der wilde Wald

Wind und Feuer – Filmabend in der Südwestfälischen Galerie

Im Rahmen des Ausstellungsprojektes Das Brotbaumregime findet am 30. August um 19 Uhr ein kostenloser Filmabend in der Südwestfälischen Galerie in Schmallenberg statt. Die gezeigten Filme der Künstlerinnen Minia Biabiany und Elke Marhöfer beschäftigen sich mit landschaftlichen Traditionen in Guadeloupe und Japan.

Biabianys Kurzfilm pawòl sé van (2017) ist Teil einer Werkreihe, die sich auf das Land und die eigenen Sinne als poetische Stimmen stützt, um die koloniale Situation von Guadeloupe heute, aber auch ihr Erbe zu verstehen, insbesondere in der Beziehung zu Bananenfeldern und der Vergiftung der Böden mit dem Insektizid Chlordekon.

Marhöfers Film Who Does the Earth Think It Is? (Becoming Fire) (2020) begleitet und untersucht traditionelle, japanische landwirtschaftliche Praktiken wie die Holzkohleproduktion, die Brandrodung und den Niederwald, die lange verboten waren. Was sie verbindet, ist, dass nicht-menschliche Aktivitäten in diesen Traditionen anerkannt und als wichtig erachtet werden.

Nach der Vorführung lädt die Organisatorin Theresa Kampmeier zu einem Publikumsgespräch ein. Anmeldung unter hallo@brotbaumregime.info. Weitere Informationen zum Projekt und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.brotbaumregime.info.

Bildrechte: Minia Biabiany

Quelle: Pressefoto EGGER

Besichtigung der Dekorplattenproduktion im EGGER-Werk in Brilon

Am 25. August um 16 Uhr findet ein Rundgang durch das Möbelplattenwerk der Firma EGGER in Brilon statt. Teilnehmende lernen den Produktionsweg der dekorativen Möbelplatte von der Anlieferung des Rohstoffes Holz über die Verarbeitung bis zum fertigen Produkt kennen. Im Anschluss ist noch Zeit für ein Gespräch im Besucherforum. Die angesetzte Dauer der Veranstaltung (Treffpunkt: EGGER Forum, Im Kissen 19, 59929 Brilon) beträgt 2 Stunden. Bitte festes Schuhwerk tragen. Die Anmeldung für den Rundgang (für Erwachsene, nicht barrierefrei) erfolgt unter hallo@brotbaumregime.info. Die Teilnahme ist begrenzt und kostenlos. Ein Formular über die Sicherheitsbedingungen (erhältlich bei der Anmeldung) muss vorab gelesen und unterschrieben werden. Weiterer Termin: 15. September, 16 Uhr. Weitere Informationen zum Projekt und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.brotbaumregime.info.

Einblicke in das Sägewerk Hegener-Hachmann

Am 05. und 21. September um jeweils 14 Uhr finden im Rahmen des Projektes Das Brotbaumregime Führungen durch das Sägewerk Hanxleden 4.0 der Firma Hegener-Hachmann statt, das 2019 in Betrieb genommen wurde. Auf der ungefähr anderthalb-stündigen Führung erhalten Teilnehmende Einblicke in das innovative, ressourcenschonende Onlinesägewerk. Das Produktionskonzept vom Rundholzplatz über Sägewerk sowie Stapel- und Sortierwerk gewährleistet einen individuellen Einschnitt von mittelstarkem bis überstarkem Nadel- und Laubholz, wie es sonst für Sägewerke bisher eher ungewöhnlich ist. Das Werk gilt in der Forst- und Holzbranche technisch und mit Blick auf Wertschöpfung als Leuchtturmprojekt für klein- und mittelständische Sägewerke, vor allem bezüglich der Verarbeitung von regionalen „Mischlosen“, also Stammlieferungen gemischter Baumsorten, die mit den veränderten forstwirtschaftlichen Ideen zu klimastabileren Mischwäldern in Zukunft immer dringender werden wird.

Die Anmeldung für die Besichtigung (für Erwachsene, nicht barrierefrei) erfolgt unter hallo@brotbaumregime.info. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist der Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Werkes (Hanxleden 1, 57392 Schmallenberg). Bei Interesse an Mitfahrgelegenheiten bitte ebenfalls kontaktieren.

Weitere Informationen zum Projekt und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.brotbaumregime.info.