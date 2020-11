Spaßige Aktivitäten am Wasser

Das Sauerland ist eine der schönsten Naturlandschaften in Nordrhein-Westfalen. Gerade die Menschen, die hier leben, wissen ihre Heimat zu schätzen. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass es jedes Jahr viele Touristen aus ganz Deutschland und sogar der ganzen Welt ins Sauerland zieht. Gerade die einzigartigen Seen im Sauerland bieten einen hervorragenden Erholungsraum für Einheimische und Touristen gleichermaßen. In diesem Beitrag wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick über Aktivitäten geben, die unsere Seen ausmachen.

Der Natur ganz nah

Im Sauerland gibt es fünf große Seen, die einiges zu bieten haben. Jeder See besitzt ein eigenes Flair und ist in seiner eigenen Weise einzigartig. Regelmäßig werden an den Ufern der Seen regionale Veranstaltungen und Feste ausgetragen, bei denen natürlich jeder willkommen ist. Alle Seen im Sauerland bieten hervorragende Kulissen für Wander- und Radtouren. Es existiert ein gut durchdachtes und geplantes Netz an Rad- und Wanderwegen. Gerade die Umgebung des Sorpesees wirbt mit den zahlreichen Angeboten für Radfahrer. Wer sich einen Überblick über die Seen verschaffen möchte, kann auch an geführten Touren teilnehmen. Besonders empfehlenswert sind natürlich auch die Schifffahrten über die Seen. Fast jeder größere See im Sauerland bietet entsprechende Möglichkeiten an. Wer gemeinsam mit seiner Familie die Ruhe auf dem See genießen möchte, kann sich an einem der zahlreichen Bootsverleihe ein kleines Tretboot oder Ruderboot ausleihen.

Zum Campen bieten unsere Seen ebenfalls viele Möglichkeiten. Eine große Auswahl an Campingplätzen sind überall in unserem Sauerland zu finden. Besonders empfehlenswert ist vor allem eine Wohnmobiltour um alle Seen des Sauerlandes.

Imposante Staumauer mitten im Sauerland

Der bekannteste See im Sauerland ist der Möhnesee. Dieser See ist insbesondere bekannt wegen dem riesigen Staudamm, der Möhnetalsperre. Sie bietet einen einzigartigen Einblick, wie Technik und Natur zusammenarbeiten. Sie dient neben dem Hochwasserschutz auch der Erzeugung von Energie durch Wasserkraft. Wer sich für die genauen Hintergründe der Staumauer interessiert, findet spannende Einblicke an der Touristeninformation.

Ostsee-Flair im Sauerland

In Deutschland ist vor allem die Ostsee bekannt dafür, ein Wassersportparadies zu sein. Aber auch unsere heimischen Seen können hier durchaus mithalten. Schließlich ist das Angebot an Wassersportarten an unseren Seen im Sauerland nicht nennenswert kleiner. Klassischerweise werden an allen Seen im Sauerland Standup-Paddling, Segeln und ähnliche Sportarten angeboten. Ein besonderes Highlight für Tauchfans ist mit Sicherheit das Bergwerktauchen im geschlossenen Stollen Nuttlar.

Wer seine Heimregion doch einmal verlassen möchte und sich einen direkten Vergleich zwischen der Ostsee und den schönen heimischen Seen wünscht, sollte auf jeden Fall seine Sportutensilien einpacken. Natürlich hat jede Region Deutschlands etwas Anderes zu bieten. Die Ostsee bietet wie oben beschrieben, einige gute Flecken für Wassersportler. Wer sich hier austoben will, kann seine Reise zur Ostsee auf Travanto buchen.

Rügen, die größte Insel Deutschlands ist zudem ein weiteres Paradies. Sie ist von einem großen Sandstrand umgeben und bietet Erholungsurlaubern ebenso wie Sportfreunden eine breite Palette an Möglichkeiten. Auf ruegen-travel.de können Sie sich über weitere Angebote aus Rügen informieren.

Fazit

Freunde des Wassers finden im Sauerland viele Möglichkeiten, um sich auszutoben. Freunde der Erholung sind ebenso gut Beraten wie Wassersportler, sich einmal das Angebot unserer Region anzuschauen.