Spaß, Schweiß und starke sportliche Leistungen

Die VELTINS-EisArena hat auf dem Weg, sich als eine ganzjährig genutzte Event-Location weiter zu etablieren, einen Riesenschritt gemacht. Die Premiere des BobbahnRun präsentiert von Höffner erwies sich als großer Erfolg.

Dort, wo sonst im Winter die Weltstars wie Bobfahrer Francesco Friedrich, Rodler Felix Loch oder die heimischen Olympiasiegerinnen Hanna Neise (Skeleton) und Laura Nolte (Bob) vom BSC Winterberg um Bestzeiten im Eiskanal bergab kämpfen, ging es dieses Mal steil bergauf und Laufsportler ließen bei sommerlichen Temperaturen viel Schweiß. Starke sportliche Leistungen wurden auch dieses Mal geboten. Das Bahngelände bewährte sich mit dem BobbahnRun, auch als im Sommer nutzbare Sportstätte, neben Bahnführungen, Meetings oder Firmen-Incentives, die zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden. Der Lauf wurde koordiniert vom Veranstaltungsteam des Sportzentrums Winterberg und des SC Grün-Weiß Paderborn, der bei dem seit über sieben Jahrzehnten stattfindenden Paderborner Osterlauf am Karsamstag jedes Jahr über 10.000 Menschen in Bewegung bringt.

Timo Böhl mit großem Vorsprung vorn /

Espeter-Schwestern dominieren das Frauenrennen

Das spektakuläre Sport-Event an und auf der Winterberger Bobbahn lockte rund 350 Läufer aus nah und fern an. Diese lernten das Sportzentrum in Winterberg und die Umgebung intensiv kennen. Nach dem Start am Biathlonstadion führte die Strecke des ersten BobbahnRun präsentiert von Höffner auf einer rund fünf Kilometer langen Runde durch die Wälder des Erlebnisbergs Kappe. Der anschließende finale Anstieg die Bobbahn hinauf hatte es in sich. 1,5 Kilometer waren bei einer Steigung in der Spitze von 15 Prozent zu absolvieren. Schnellster bei dieser Bergankunft war Timo Böhl von der LG Wittgenstein in 25:21 Minuten mit 40 Sekunden Vorsprung vor Professor Markus Mockenhaupt (SG Wenden) und Daniel Lang (Sauerlandrunner). Diese drei waren auch die Schnellsten in der VELTINS-Sprintwertung über die Strecke die Bobbahn hinauf. Die Zeit für von Böhl betrug dort 6:24 Minuten. Damit war er 22 Sekunden schneller in dieser Wertung als Mockenhaupt.

Bei den Frauen führte in der Höffner-Gesamtwertung kein Weg an den Espeter-Schwestern vom TV Laasphe vorbei. Im Ziel hatte Franziska Espeter in der Zeit von 33:07 Minuten einen Vorsprung von 1:24 Minute vor ihrer Schwester Maria. Dritte wurde knappe fünf Sekunden dahinter Marina Wentzlaff vom SV Brackwede.

In der VELTINS-Sprintwertung war Wentzlaff zwischen die beiden Schwestern gelaufen. Franziska Espeter war mit 8:25 Minuten auch hier das Maß aller Dinge. 27 Sekunden dahinter platzierte sich Marina Wentzlaff, die somit Maria Espeter auf der Bahn 23 Sekunden abnahm

Aus heimischer Sicht lag ein besonderes Augenmerk auf Rodlerin Laura Koch (16) vom BSC Winterberg „Ich laufe unheimlich gerne“, hatte die Lokalmatadorin angekündigt und kam in einer Zeit von 51:02 Minuten als 43. schnellste Frau ins Ziel. Beim Sprint die VELTINS-EisArena hinauf zeigte die junge Leistungssportlerin, dass ihr die Bahn auch hinauf liegt. Hier belegte Laura, die im kommenden Winter an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea (Youth Olympic Games 19. 1. – 1. 2. 2024) teilnehmen will mit einer Zeit von 12:33 Minuten den 31. Rang und ließ einige erfahrene Konkurrentinnen mehr hinter sich als über die Gesamtstrecke.

Neben den ambitionierten Läufern oder Leistungssportlern aus anderen Disziplinen wie Laura Koch nutzten auch viele den BobbahnRun als Event um Spaß zu haben oder einfach den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Beispielsweise hatten sich zahlreiche Mitarbeiter des Hotels Brabander mit lautstarker Unterstützung ihrer Kollegen der Herausforderung gestellt. Ebenfalls viele Blicke auf sich zog Comedian und Moderator Daniel Schlipf, der sich für den Radiosender 1Live als Daniel Danger immer wieder heiklen Aufgaben stellt.

After-Run-Party auf der Dachterrasse rundete Event ab

Die Gewinnerinnen und Gewinner des BobbahnRun durften sich bei der Siegerehrung auf der Dachterrasse des Starthauses 1 über tolle Sachpreise freuen, die durch einige Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. Im Anschluss feierten Sportler, die Helfer vom SC Grün-Weiß Paderborn und BSC Winterberg und viele Zuschauer noch begleitet zu Klängen eines DJs. Die Party rundete das Event ab.

„Man konnte den Läuferinnen und Läufern die Erschöpfung wirklich ansehen im Ziel. Aber genau so sah man die Freude es geschafft zu haben und voller Stolz die Medaille um den Hals zu tragen“, berichtet Christian Stork, einer der Organisatoren des Events und vom Team Paderborner Osterlauf.

Luisa Mette, Pressesprecherin der VELTINS-EisArena war die Freude ebenso anzumerken: „Es war für uns etwas ganz Neues solch einen Lauf auf unserem Gelände organisieren zu können. Die Freude und Begeisterung von Teilnehmern und Zuschauern zu spüren war etwas ganz Besonderes und ließ uns den Stress der Vorbereitung vergessen.“

„Unser besondere Dank geht an die rund 40 ehrenamtlichen Volunteers aus Paderborn und Winterberg die uns unterstützt haben und natürlich den Partnern und Sponsoren die diesen BobbahnRun möglich gemacht haben“, bedanken sich Mathias Vetter und Mareen Walbaum vom SC Grün-Weiß Paderborn.