Am 22. Dezember um 17:00 Uhr startet die Sparkassen Weihnachtsgeschichte – natürlich digital, via Livestream auf dem Youtube-Kanal der Sparkasse Mitten im Sauerland. Die Sparkasse lädt alle KNAXianer und auch die Kinder, die es werden möchten, zur kostenlosen Weihnachtsüberraschung ein. Gemeinsam mit anderen, können die Kinder einen Ausflug an den Nordpol machen und den Weihnachtselfen […]