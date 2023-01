Sparkassen-Silvesterlauf von Werl nach Soest mit neuen Siegern

Sieger Sascha van Staa. Foto: Jessi Berendes

Wiederauflage mit 5300 Startern erfolgreich

Nach zwei Jahren Corona-Pause ging der Sparkassen-Silvesterlauf zu seiner 41. Auflage wieder in gewohnter Form von Werl nach Soest über die Bühne. 5300 Starter in allen Wettbewerben von den Schülerläufen über 5 Kilometer bis hin zur Hauptstrecke von 15 Kilometern. Dort waren mit 3071 auch die meisten Aktiven unterwegs.

Sieger wurde erstmals Sascha van Staa vom LC Rapid Dortmund in einer Zeit von 48:07 Minuten mit knappen sechs Sekunden vor Malik Farhat (LG Hamm) und Manuel Kruse (Running Crew Münster) in 48:32 Minuten. Farhat und Kruse hatten zunächst geführt. Van Staa schloss auf und setzte sich dann kurz vor dem Ziel im Soester Stadtgebiet ab, um dann auf dem Soester Marktplatz die Arme in die Höhe zu reißen.

Ähnlich spannend war es bei den Frauen über 15 Kilometer. Dort gewann Kiara Nahen (LC Paderborn) bei ihrer Premiere mit 52:57 Minuten vor der zweimaligen Siegerin Fabienne Königsstein (MTG Mannheim), die mit 53:24 eine knappe halbe Minute langsamer war. Dritte wurde die Belgierin Hanna Vandenbussche. “Ich bin schon viele Läufe gelaufen, aber Seifenblasen hatte ich auch noch nicht auf der Strecke”, sagte die begeisterte Siegerin Nahen über die einzigartige Atmosphäre beim Silvesterlauf.

Premierensiege feierten über 5 Kilometer Jannes Wilke von der LG Eder und die erst 14 Jahre alte Zoe Grond aus Oestinghausen. Ebenfalls auf der Kurzdistanz war Silvesterlauf-Urgestein Dieter Schenzer von der LG Deiringsen. “Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele Leute getroffen”, sagte der Vereinsvorsitzende aus Deiringsen. Auch Organisator Ingo Schaffranka zeigte sich zufrieden, auch wenn noch nicht die Zahlen von vor Corona erreicht wurden. Er sagte: “ Es ist alles gut. Das braucht sicherlich noch ein, zwei Jahre bis wir die Zahlen von vor Corona haben.” Schaffrankas besonderer Dank galt den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

Siegerehrung der Läufer über 15 Kilometer. Foto: Jessi Berendes

Alle Ergebnisse gibt es hier:

https://my.raceresult.com/196982/