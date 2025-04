Sparkassen Schülerlauf: Meschede läuft!

Ganz im Zeichen des Sparkassen Schülerlaufs steht Meschede wieder am Samstag, 24. Mai. Knapp tausend Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse aller Schulformen treffen sich auf dem Kaiser-Otto-Platz, um gemeinsam an den Start zu gehen. Der Startschuss fällt um 12 Uhr. Die Mescheder Innenstadt verwandelt sich dann in eine etwa 500 Meter lange Laufstrecke: Entlang von Steinstraße, Gutenbergstraße, Mittelgasse, Ruhrstraße bis hin zum Kaiser-Otto-Platz wird Runde für Runde gelaufen.

Die Laufzeit beträgt stolze 45 Minuten. Die Teilnehmenden versuchen in dieser Zeit, so viele Runden wie möglich zu laufen. Die jungen Sportlerinnen und Sportler haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld Sponsoren für jede gelaufene Runde zu suchen. Das erlaufene Geld kommt im Anschluss den verschiedensten Projekten der jeweiligen Schulen zugute. So konnten in der Vergangenheit schon viele Ideen und Projekte verwirklicht und umgesetzt werden.

Am Lauftag können ab 11 Uhr die Startunterlagen durch eine Lehrkraft am Stand des Stadtmarketings auf dem Kaiser-Otto-Platz abgeholt werden. Für das richtige Warm-up sorgt Moderatorin Nicola Collas im Start- und Zielbereich. Für die Schülerinnen und Schüler stehen während des ganzen Laufes kostenlose Erfrischungen bereit.

Um die Sicherheit während der Veranstaltung kümmern sich das örtliche DRK sowie engagierte Streckenposten der Volleyballabteilung des SSV. Gegen 13 Uhr erfolgt die große Siegerehrung und jeder erhält eine persönliche Teilnahmeurkunde sowie eine Medaille. Die drei Schulen mit den meisten Sportlerinnen und Sportlern, prozentual auf die Gesamtschülerzahl hochgerechnet, honoriert die Sparkasse Mitten im Sauerland im Anschluss mit einem Geldgewinn im Gesamtwert von 900 Euro.



Aufgrund des Laufes müssen am 24. Mai die Gutenbergstraße sowie die Mittelgasse in der Zeit von ca. 11.30 bis 13.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Veranstalter bittet um Verständnis.