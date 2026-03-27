Sparkassen Schülerlauf: Meschede läuft!

Am Samstag, den 9. Mai 2026, gehört die Mescheder Innenstadt wieder ganz den jungen Läuferinnen und Läufern. Beim Sparkassen Schülerlauf gehen rund 1.000 Kinder der ersten bis sechsten Klassen aller Schulformen auf dem Kaiser-Otto-Platz an den Start. Der Startschuss fällt um 12 Uhr. Die Strecke führt über einen 500 Meter langen Rundkurs durch die Innenstadt: vom Kaiser-Otto-Platz über die Steinstraße, Gutenbergstraße, Mittelgasse und Ruhrstraße zurück zum Kaiser-Otto-Platz. Insgesamt haben die Teilnehmenden 45 Minuten Zeit, möglichst viele Runden zu absolvieren.

Im Vorfeld können sich die Schülerinnen und Schüler Sponsoren pro gelaufener Runde suchen. Der erlaufene Betrag kommt Schulprojekten zugute. In den vergangenen Jahren konnten auf diese Weise zahlreiche Ideen realisiert und wichtige Vorhaben an den Schulen unterstützt werden.

Für die richtige Einstimmung am Lauftag sorgt Moderatorin Nicola Collas im Start- und Zielbereich mit einem gemeinsamen Warm-up. Während des gesamten Laufs steht den Kindern an der Verpflegungsstation kostenfreies Wasser zur Verfügung. Für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen das örtliche DRK sowie Streckenposten der Volleyballabteilung des SSV Meschede. Gegen 13 Uhr findet die Siegerehrung statt. Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde und eine Medaille als Anerkennung ihrer Leistung sowie bei ihrem nächsten Einkauf einen Rabatt bei Intersport Pilz in Enste.

Ein zusätzlicher Anreiz: Die drei Schulen mit der höchsten prozentualen Beteiligung – gemessen an ihrer Gesamtschülerzahl – werden von der Sparkasse Mitten im Sauerland mit Geldpreisen im Gesamtwert von 900 Euro ausgezeichnet.



Aufgrund der Veranstaltung werden die Gutenbergstraße und die Mittelgasse in der Zeit von etwa 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr voll gesperrt und es wird ein Parkverbot eingerichtet. Der Veranstalter bittet um Verständnis. Für alle Besucherinnen und Besucher stehen in der Innenstadt die städtisch bewirtschafteten Parkflächen – wie jeden Samstag – kostenfrei zur Verfügung.