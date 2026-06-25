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Sparkassen Schülerlauf 2026: Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler am Start

Der Sparkassen Schülerlauf hat auch in diesem Jahr wieder für große Begeisterung gesorgt und einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt: Insgesamt rund 1.010 Schülerinnen und Schüler aus dem Mescheder Stadtgebiet nahmen am 9. Mai an dem Lauf- und Schul-Event in der Mescheder Innenstadt teil.

25. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadtmarketing Meschede

Neun Schulen aus Meschede beteiligen sich – Preisgelder für besonders starke Teilnahmezahlen

Mit dabei waren mit der St.-Johannesschule, St.-Nikolaus Schule, Marienschule, Schule unter dem Regenbogen und Luziaschule fünf Grundschulen und vier weiterführende Schulen: die St.-Walburga-Realschule, die Realschule der Stadt Meschede, das Gymnasium der Stadt Meschede sowie das Gymnasium der Benediktiner.

Die Preisverleihung fand jetzt im Foyer der Sparkasse Mitten im Sauerland statt. Ausgezeichnet wurden erneut die Schulen, die im Verhältnis zu ihrer Gesamtschülerzahl die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Sparkassen Schülerlauf mobilisieren konnten. Den ersten Platz belegte die St.-Johannesschule Eversberg und erhielt ein Preisgeld von 400 Euro. Über 300 Euro für den zweiten Platz durfte sich die Marienschule Meschede freuen. Das Gymnasium Stadt Meschede erreichte den dritten Platz und wurde mit 200 Euro ausgezeichnet.

Überreicht wurden die Preise von Peter Vogt und Simone Rohde (Sparkasse Mitten im Sauerland) sowie Nicolas Linn (Stadtmarketing Meschede).

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zudem direkt nach dem Lauf als Anerkennung eine Urkunde sowie einen Gutschein, der noch bis Ende Juni bei Sport Pilz in Enste eingelöst werden kann.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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