Sparkassen Schülerlauf 2025: Bewegungsfreude wird belohnt



Insgesamt 900 Euro Preisgeld für teilnehmerstärkste Schulen

Begeisterung, Bewegung und ein gutes Stück Teamgeist: Beim diesjährigen Sparkassen Schülerlauf in Meschede gingen wieder fast 1.000 Kinder und Jugendliche an den Start. Mitmachen lohnte sich dabei doppelt, denn die drei Schulen mit den meisten Teilnehmenden im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl erhielten Preisgelder in Höhe von insgesamt 900 Euro.

Die St.-Johannes-Schule konnte sich mit dem ersten Platz über 400 Euro freuen. Auf Rang zwei landete die Marienschule, die 300 Euro erhielt. Den dritten Platz, dotiert mit 200 Euro, belegte die Schule unter dem Regenbogen. Überreicht wurden die symbolischen Schecks von Simone Rohde (Sparkasse Mitten im Sauerland) und Nicolas Linn (Stadtmarketing Meschede).

„Ein solches Bild von Hunderten Kindern, die gemeinsam an den Start gehen, ist einfach beeindruckend“, betont Nicolas Linn: „Wir freuen uns, den Lauf zu organisieren und wünschen den Schulen, dass sie mit den Preisgeldern viele tolle Projekte verwirklichen können.“

Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 974 Schülerinnen und Schüler: neben fünf Grundschulen auch die Klassen 5 und 6 von vier weiterführenden Schulen in Meschede.