Sparkassen Open Air startet in die zweite Konzertwoche

Rund 715 Gäste haben am 22. Juli den Auftakt des Sparkassen Open Air auf dem Marktplatz gefeiert. Trotz einzelner Regentropfen sorgte die heimische Band No Porridge für ausgelassene Stimmung an der Unteren Pforte. Am Mittwoch, 29. Juli, geht das Jubiläumsfestival in die zweite Runde: Ab 19 Uhr spielt GrooveJet aus Nordrhein-Westfalen Tanzflächenklassiker der vergangenen Jahrzehnte.

Gelungener Auftakt auf dem Marktplatz

No Porridge aus dem Hochsauerland eröffnete die neue Konzertreihe auf dem Marktplatz. Die Band, seit 1997 in der Region aktiv, begeisterte das Publikum mit Rock’n’Soul-Klassikern der 80er-Jahre. Einzelne Schauer im Laufe des Abends taten der guten Stimmung keinen Abbruch.

GrooveJet übernimmt die Bühne

Am 29. Juli steht GrooveJet an der Unteren Pforte auf der Bühne. Die Band ist seit 2005 deutschlandweit unterwegs, absolvierte mehr als 500 Auftritte und war unter anderem Main-Act beim CSD in Hamburg und Köln. Das Repertoire reicht von Disco-Hits bis zu aktuellen Songs von David Guetta, Seeed und Coldplay. Einlass ist ab 18 Uhr, der Festival-Becher kostet einmalig 5 Euro.

Stadtmarketingverein zieht positive Bilanz

„Der Auftakt war genau der Start, den wir uns für unser Jubiläumsjahr gewünscht haben. Trotz ein paar Regentropfen haben unsere Gäste ausgelassen gefeiert, und No Porridge hat dafür den perfekten Soundtrack geliefert. Jetzt freuen wir uns auf GrooveJet und eine ebenso schöne zweite Konzertnacht auf dem Marktplatz“, sagt Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern e.V.

Das Sparkassen Open Air ist Teil der Sommerbühne 2026, die noch bis zum 8. August den Marktplatz mit Musik, Familienangeboten und Kultur bespielt. Tickets gibt es nicht, den Festival-Becher gibt es vor Ort an der Kasse. Weitere Informationen unter www.winterberg.de/sommerbuehne.