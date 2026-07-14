Sparkassen Open Air feiert Jubiläum auf dem Marktplatz

Ausgelassene Atmosphäre im Herzen Winterbergs, eine Bühne mitten auf dem Marktplatz, Live-Musik bis in den Sommerabend hinein: Die Untere Pforte wird 2026 zur Festivalbühne. Zum zehnten Mal veranstalten der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern und die Sparkasse Mitten im Sauerland das Sparkassen Open Air. Erstmals findet es mitten in der Kernstadt statt und nicht wie gewohnt im Aktiv- und Vitalpark. Anlass für den Umzug ist das 750-jährige Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung Winterbergs. An drei Mittwochabenden im Juli und August sorgen drei Bands schon traditionell für prächtige Konzertstimmung unter freiem Himmel.

Das Konzept: Drei Mittwochabende auf dem Marktplatz

Das Sparkassen Open Air findet an drei Mittwochabenden statt: am 22. Juli, 29. Juli und 5. August 2026. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, die Konzerte beginnen um 19 Uhr. Einen klassischen Eintritt gibt es nicht, dafür ist ein Festival-Becher für einmalig 5 Euro Pflicht, Getränke gibt es ausschließlich damit und über Wertchips für je 3 Euro am Bierwagen. Eigene Getränke mitzubringen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Ausgerichtet wird das Festival vom Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern gemeinsam mit der Sparkasse Mitten im Sauerland, unterstützt von VELTINS und der Westenergie AG sowie der Nordhang Jause und dem Gockelstall. Nicht zu vergessen, die vielen weiteren heimischen Unterstützer, ohne die das Event so nicht machbar wäre.

Die Bands: Von Rock’n’Soul bis Charthits

Den Auftakt macht am 22. Juli No Porridge. Die Band aus dem Hochsauerland, überwiegend aus Brilon, ist seit 1997 in der Livemusik-Szene zu Hause und spielt Rock’n’Soul aus 40 Jahren Musikgeschichte, vor allem aus den 80ern. Mit Songs von Toto, Phil Collins, Journey, Earth, Wind & Fire oder den Eagles, einer eingespielten Bläsersection und mehrstimmigem Gesang gilt No Porridge in der Region längst als Marke.

Am 29. Juli folgt GrooveJet aus Nordrhein-Westfalen. Die Band ist seit 2005 auf deutschen Bühnen unterwegs, bringt mehr als 500 Auftritte mit, darunter als Main-Act beim CSD in Hamburg und Köln, und spielt Tanzflächenklassiker der 70er- bis 2000er-Jahre im eigenen Sound, von Disco-Hits wie „Sweet Dreams“ bis zu aktuellen Songs von David Guetta, Seeed oder Coldplay.

Quelle: Stadtmarketing Winterberg

Zum Abschluss spielt am 5. August die D-B Partyband rund um Dennis Bongardtz. Die professionelle, top-eingespielte Band tritt in unterschiedlichen Formationen auf und bringt ein breites Repertoire von Partyschlagern bis zu aktuellen Charthits auf die Bühne, mit erstklassigem Gesang und viel Interaktion mit dem Publikum.

Quelle: Stadtmarketing Winterberg

Festival Teil der Sommerbühne 2026 auf dem Marktplatz

„Zehn Jahre Sparkassen Open Air sind ein Grund zum Feiern, und mit der Unteren Pforte haben wir dafür den perfekten Ort gefunden. Das passt perfekt zum 750-jährigen Stadtjubiläum. Mit No Porridge, GrooveJet und der D-B Partyband haben wir außerdem drei Bands geholt, die für jede Menge gute Laune stehen. Unser herzlicher Dank geht an unsere Sponsoren und Partner, ohne die das Festival nicht möglich wäre. Wir freuen uns schon jetzt auf eine hervorragende Resonanz und viele Menschen, die die Konzert-Abende genießen bei schöner Atmosphäre“, sagt Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern e.V.

Das Sparkassen Open Air ist Teil der Sommerbühne 2026, die vom 21. Juli bis 8. August den Marktplatz mit einem dreiwöchigen Programm aus Musik, Familienangeboten und Kultur bespielt. Weitere Informationen gibt es unter www.winterberg.de/sommerbuehne.