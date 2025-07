Sparkassen Open Air 2025: Der Countdown läuft!

Drei Sommerabende voller Musik, Emotionen und Gemeinschaft – ab 23. Juli im Aktiv- und Vitalpark Winterberg

Der Sommer hat schon richtig Fahrt aufgenommen und damit einhergehend steigt die Vorfreude auf eines der musikalischen Highlights des Jahres: Vom 23. Juli bis zum 6. August verwandelt sich der Aktiv- und Vitalpark in Winterberg wieder an drei Mittwochabenden in eine stimmungsvolle Open-Air-Kulisse. Das „Sparkassen Open Air 2025“ lädt alle Einheimischen und Gäste ein zu unvergesslichen Konzertmomenten unter freiem Himmel – mitreißend, authentisch und unverwechselbar.

„Kaum ein anderes Event steht so sehr für das Lebensgefühl unserer Stadt wie das Sparkassen Open Air. Musik, Gemeinschaft, Sommer – das passt einfach perfekt zusammen. Ich freue mich riesig auf drei wunderbare Abende mit tollen Bands und gut gelaunten Menschen“, blickt Bürgermeister Michael Beckmann voller Vorfreude auf das Festival. Auch Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins Winterberg, kann es kaum erwarten: „Das Festival ist längst ein fester Bestandteil unseres Sommers. Es lebt von der besonderen Atmosphäre, den großartigen Künstlern, unserem engagierten Team – und natürlich vom Publikum, das jedes Jahr mit Begeisterung dabei ist.“

Musikgenuss pur an drei Abenden

Der musikalische Auftakt am 23. Juli gehört den gefeierten Irish-Folk-Ikonen The Stokes. Seit fast zwei Jahrzehnten stehen sie für authentische, ehrliche Musik im Stil der Dubliners – fernab von Mainstream und Pop-Schnörkeln. Ihre Songs laden ein zum Mitsingen, Mitfühlen, Mittanzen.

Am 30. Juli übernehmen dann Concorde die Bühne: energiegeladen, modern und voller Interaktion mit dem Publikum. Die Band überzeugt mit einem Top-Programm aus aktuellen Charthits, Partyschlagern und internationalen Klassikern – alles auf höchstem musikalischem Niveau.

Zum krönenden Abschluss am 6. August bringt Second Hand die Menge zum Beben. Die erfahrene Coverband liefert ein mitreißendes Set aus 80er-/90er-Hits und aktuellen Ohrwürmern – von Linkin Park bis Nena, von BAP bis Anastacia. Ein Live-Programm, das Überraschungen garantiert!



Nachhaltigkeit trifft Genuss

Auch 2025 setzt das Festival wieder auf das bewährte Mehrwegbecher-System. Für 5 Euro erwerben Besucherinnen und Besucher ihren Festivalbecher, der an allen drei Abenden zum Einsatz kommt – ein aktiver Beitrag zur Müllvermeidung. Die Bezahlung erfolgt weiterhin über die bekannten Wertchips für je 3 Euro.

Die Bewirtung liegt in bewährten Händen: Familie Korn übernimmt den Ausschank, während der Irish Pub in diesem Jahr erstmals für die kulinarische Verpflegung sorgt – besonders stimmig zum irischen Auftakt wird am ersten Abend auch Guinnes ausgeschenkt. Für sommerliches Flair sorgen außerdem die beliebten Cocktails von der neuen Cocktailbar Buket.

Gemeinsam möglich – dank starker Partner

Ein solches Festival braucht starke Schultern. Der Dank des Stadtmarketingvereins gilt daher allen Partnern und Unterstützern, insbesondere der Sparkasse Mitten im Sauerland, der Brauerei Veltins, westenergie, Radio Sauerland sowie dem heimischen Premiumpartner 3WERK Haustechnik GmbH & Co. KG. „Ohne unsere Sponsoren und das großartige Engagement vieler heimischer Unternehmen wäre dieses Festival nicht umsetzbar. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Winterberg auch 2025 ein Sommer-Highlight erleben darf, das verbindet und begeistert“, betonen Nicole Müller und Michael Beckmann unisono.