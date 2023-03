Sparkassen im Hochsauerlandkreis ziehen positive Bilanz

Bildunterschrift (von links): Die Vorstandsvorsitzenden: Ingo Ritter (Sparkasse Hochsauerland) Ernst-Michael Sittig (Sparkasse Arnsberg-Sundern) und Peter Schulte (Sparkasse Mitten im Sauerland)

Eines der anspruchsvollsten Jahre der vergangenen Jahrzehnte liegt zurück: das dritte Jahr mit Corona, der ab Februar beginnende Krieg in Europa, enorm gestiegene Energiekosten und schließlich die deutliche Zinswende. Nicht zuletzt bereiteten steigende Rohstoffpreise und mangelnde Verfügbarkeit von Material allen Unternehmen große Sorgen und Unsicherheiten.

Durch diese belastende Zeit haben die Sparkassen im Hochsauerlandkreis ihre Kunden sicher begleitet und erfolgreich gewirtschaftet. Mit 4,85 Milliarden Euro lag die Bilanzsumme 3,1 Prozent über dem Vorjahr. Die Kundeneinlagen stiegen auf 3,664 Milliarden Euro (+3,4%), die Gesamtausleihungen, auf 3.661 Milliarden Euro (+8%).

Für die Sparkassen bedeutete dies einen hohen Anspruch und eine große Verantwortung auch Unternehmen sicher durch diese Zeit zu begleiten und in ruhigeres und sicheres Fahrwasser zu führen. Die Stabilität der heimischen Wirtschaft ist der Garant für die Lebensqualität in der Region. Mit neuen Krediten in Höhe von 828,4 Millionen Euro (+6,1%) kurbelten sie die Wirtschaft im Sauerland an.

Starke Partner für Firmenkunden

Die Sparkassen stellten ihren Firmenkunden im zurückliegenden Jahr gewerbliche Darlehen in Höhe von 456,4 Millionen Euro bereit. (+6,1%). „Alle drei Institute im Hochsauerlandkreis sind in der Region fest verankert und arbeiten eng mit zahlreichen Unternehmen zusammen. Die Stärkung und Förderung der mittelständischen Wirtschaft gehört zu unserem Kerngeschäft“, so Ingo Ritter, Vorsitzender der Spar-kasse Hochsauerland. Trotz noch nicht ganz ausgestandener Folgen der Corona-Krise, zeigte sich die sauerländische Wirtschaft zunächst investitionsbereit. Die Nachfrage nach Krediten schwächte sich im zweiten Halbjahr in Folge steigender Zinsen aller-dings ab. Dennoch blieb unterm Strich ein starkes Plus.

Weiteres Wachstum in den Kundeneinlagen und Wertpapiergeschäft bleibt wichtige Säule im Kundengeschäft

Trotz aller Herausforderungen im letzten Jahr konnten die privaten Haushalte rund 10 % des verfügbaren Einkommens zurücklegen und damit in etwa so viel wie vor der Pandemie. Im zurückliegenden Geschäftsjahr kam es zu einem Wachstum der Kundeneinlagen von 119,1 Millionen Euro. „Auch wenn die Zinsen steigen ist es von elementarer Wichtigkeit bei der Geldanlage seine persönlichen Lebensumstände mit einzubeziehen. Aktien und Fonds sind wichtige Bausteine bei der Vermögensbildung“, erläutert Ernst-Michael Sittig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Arnsberg-Sundern. „Unsere Beraterinnen und Berater finden für unsere Kunden eine individuelle und passende Lösung.“ Die Gesamtersparnisbildung beläuft sich im Jahr 2022 auf 230,9 Millionen Euro, davon wurden 112,0 Millionen Euro in Wertpapiere angelegt.

Private Finanzierung weiterhin auf hohem Niveau

Im ersten Halbjahr war zunächst die Kreditnachfrage für Immobilienfinanzierungen weiterhin auf einem schwungvollen Niveau. „Im Verlauf des Jahres 2022 stiegen die Baufinanzierungszinsen stark an, sodass immer mehr Menschen den Traum der eigenen vier Wände vorerst auf Eis legten oder gar nicht weiterverfolgten“, resümiert Peter Schulte, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mitten im Sauerland und betont, dass die Sparkassen im Hochsauerlandkreis weiterhin als verlässliche Partner ihren Kunden zur Seite stehen. Die Sparkassen bewilligten Darlehen für Wohnungsneubau und Immobilienkäufe in Höhe von 298 Millionen Euro (+9,5%). Etwas Zurückhaltung war bei den Konsumkrediten zu spüren. Insgesamt wurden hier 66,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr bewilligt.

Spenden und Sponsoring – Zusammen stark für die Region

In den vergangenen Jahren hat Covid Vereinen und gemeinnützigen Organisationen große Probleme bereitet. Das Vereinsleben lag lange Zeit komplett brach, viele geplante Projekte mussten zum Teil verschoben oder sogar abgesagt werden. Die Spar-kassen im Hochsauerland haben durch umfassende Spenden und vielfältigen Sponsoring in Höhe von 1,2 Millionen Euro zahlreiche soziale, schulische, kulturelle und sportliche Engagements im Geschäftsgebiet unterstützt. In der Region sind die Sparkassen eng mit den Menschen im Hochsauerlandkreis und in den Gemeinden und Städten verbunden. „Wir möchten unsere Kunden nicht nur in finanziellen Fragen beraten, sondern ihnen für ihr Vertrauen danken und auch gern etwas zurückgeben“, sind sich die drei Vorstandsvorsitzenden einig. Die großzügigen finanziellen Hilfen sind weiterhin fester Bestandteil der Sparkassen und tragen damit auch zu steigernder Lebensqualität in der Region bei.

Bausparen als Zinssicherungsinstrument

Das Jahr 2022 sah eine Renaissance des Bausparens. Aufgrund der stark angestiegenen Zinsen haben viele Kunden das Bausparen als Zinssicherungsinstrument für sich entdeckt. „Käufer und Bauherren, sowie unsere Bestandskunden mit einer laufenden Baufinanzierung, wollen sich bestmöglich gegen das Risiko der steigenden Zinsen ab-sichern. Ein Bausparvertrag gibt auch weiterhin diese langfristige Sicherheit“, betont Peter Schulte, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mitten im Sauerland.

Im vergangenen Jahr stieg die vermittelte Bausparsumme auf 124,7 Millionen Euro an (+34,6%).

Ein kurzer Ausblick: Ab dem Jahr 2024 können auch bestehende Wohnriester-Bausparverträge für energetische Gebäudesanierung eingesetzt werden.

Auf einen Blick