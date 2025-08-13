Sparkassen HenneseeFest 2025: Das ist das Line-up!



Feiern bei freiem Eintritt auf dem Mescheder Hennedamm am 15. & 16. August

In ein Open-Air-Festivalgelände direkt am See verwandelt sich der Hennedamm in Meschede am kommenden Wochenende. Beim Sparkassen HenneseeFest erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf zwei Bühnen, kühle Drinks, leckeres Streetfood und eine einzigartige Atmosphäre mit Blick über den Hennesee. Während die Hauptbühne am einen Ende des Damms für große Shows und Partystimmung sorgt, bietet die kleinere Bühne am „Chillin’“ auf der anderen Seite entspannt-groovige Club-Atmosphäre. In der Lounge-Area in der Mitte des Damms können Gäste zwischendurch eine Pause einlegen, Freunde treffen oder einfach den Sonnenuntergang genießen.

Freitag: Mallorca-Party, Clubbingbeat und Mescheder Rap

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen ausgelassener Partystimmung. Auf der Hauptbühne bringen DJ Müller, Micha Schue und Asphalt Anton mit Mallorca-Hits, Partyklassikern und je-der Menge Stimmung das Publikum zum Tanzen. Ballermann-Feeling pur am Hennesee!

Gleichzeitig lädt die Bühne am Chillin’ zum musikalischen Kontrastprogramm ein: Hier legen mit DJ MonoTony, TomZeck, Skotty und Horsedick im Wechsel verschiedene DJs aus der Region mit echten Vinyl-Schallplatten auf und bieten ein Vinyl-DJ-Battle. Besonders freuen dürfen sich die Gäste auf einen Live-Auftritt um 19 Uhr von Philta West, dem Rapper aus Meschede, der seine Beats und Texte live performt – ein echtes Heimspiel.

Samstag: Elektronisch in den Sonnenuntergang mit spektakulärem Auftritt von Knallblech

Am Samstag übernimmt sowohl auf der Hauptbühne als auch am Chillin’ die elektronische Musik das Ruder. Auf der großen Bühne bringen Frede, Maroox, Tim Bash und als Main Act die Brass-Techno-Formation „Knallblech“ aus Köln/Bonn das Publikum zum Feiern. Die Mischung aus elektronischen Beats und Live-Bläsern hat Knallblech bereits auf vielen großen Festivals zu Publikumslieblingen gemacht – ein absolutes Highlight des Wochenendes.

Am Chillin’ sorgen Solo WG, Drees Denaro und Rauschhaus für feinste elektronische Sounds und tanzbare Grooves. Vor allem Rauschhaus ist für seine melodischen, tiefgehenden Sets bekannt und ist damit perfekt für den Sundowner am See.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei – ermöglicht wird das durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren. Hauptsponsoren sind die Sparkasse Mitten im Sauerland, die Brauerei Veltins, die ITH Schraubtechnik, Hochsauerlandwasser und der Caritasverband Meschede.

Das ist das komplette Programm der beiden Seefest-Tage:

Freitag, 15. August – Mallorca-Party & Local Beats

Hauptbühne: Malle-Partyfeeling am See

DJ Müller – gesamter Abend

– gesamter Abend Micha Schue – 20:15 Uhr

– 20:15 Uhr Asphalt Anton – 21:30 Uhr

Bühne am Chillin’: Elektro & Live-Rap

DJ MonoTony, TomZeck, Skotty, Horsedick – 18:00 & 19:45 Uhr

– 18:00 & 19:45 Uhr Philta West feat. DJ Assassin & Lucky Luges – 19:00 Uhr

Samstag, 16. August – Elektro pur mit Knallblech als Highlight

Hauptbühne: Elektrobeats & Brass-Power

DJ Frede – 18:00 Uhr

– 18:00 Uhr DJ Maroox – 20:30 Uhr

– 20:30 Uhr Knallblech – 22:00 Uhr

– 22:00 Uhr DJ Tim Bash – 22:45 Uhr

Bühne am Chillin’: Melodic, Deep & Club Sounds

Drees Denaro – 18:00 Uhr

– 18:00 Uhr Solo WG – 20:30 Uhr

– 20:30 Uhr Rauschhaus – 22:30 Uhr

Weitere Infos unter www.meschede.de/henneseefest sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.