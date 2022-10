Sparkasse Mitten im Sauerland lädt zu zahlreichen Attraktionen am Weltspartag ein

Louisa Geißler freut sich auf ihren ersten Weltspartag als Jugendmarktbeauftragte der Sparkasse Mitten im Sauerland. Sie hat einiges für die kleinen Sparerinnen und Sparer vorbereitet.

Die Sparkasse Mitten im Sauerland feiert am 28. Oktober Weltspartag. Alle Kinder des KNAX-Klubs und des S-Clubs sind herzlich eingeladen, an dem Tag ihr gespartes Geld in den BeratungsCentern der Spar-kasse zählen zu lassen und auf ihr eigenes Konto einzuzahlen.

Als Belohnung für ihr fleißiges Sparen können sich die jungen Sparerinnen und Sparer wieder wie in je-dem Jahr ein tolles Geschenk aussuchen. „In den BeratungsCentern Meschede, Schmallenberg und Finnentrop ist an diesem Tag besonders viel los“, freut sich Louisa Geißler, Jugendmarktbeauftragte der Sparkasse Mitten im Sauerland. „Hier können sich die Kinder schminken lassen oder sich ein trendiges Tattoo aufkleben lassen. Zusätzlich gibt es noch leckeres Popcorn.“

Die Mitglieder des S-Clubs erhalten gegen Vorlage der zugesandten Postkarte zusätzlich auch den be-liebten S-Club-Freizeitgutschein. Hierin sind unterschiedliche Dauervergünstigungen und Rabatte bei Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung und ebenso Gutscheine für einmalige Besuche enthalten. So gibt es Verzehrgutscheine für das H1 am Hennesee, für die Eisdiele „Im Hörnken“ in Finnentrop, freien Eintritt in den Freizeitbädern in Meschede, Eslohe, Bad Fredeburg und Finnentrop, im Cineplex-Kino in Arnsberg sowie in der Blox Boulderhalle in Finnentrop oder einen Rabatt in der Freizeitwelt Sauerland.

Kinder und Jugendliche, die Mitglied im KNAX-Klub oder im S-Club werden möchten, können sich jeder-zeit an die Beraterinnen und Berater in der Sparkasse wenden. Neben den Gutscheinen gibt es viele wei-tere Vorteile: In der App „Knax digital“ können Eltern mit ihren Kindern schon frühzeitig spielerisch den Umgang mit Geld trainieren. Im S-Club gibt es unter anderem viele nützliche Tipps zu Taschengeld und Sparen bis hin zu Informationen zur Berufswahl und Bewerbung.