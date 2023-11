Sparen – so legen die Sauerländer Geld zurück

Das durchschnittliche Jahreseinkommen im Hochsauerlandkreis lag zuletzt bei 27.000€. In Anbetracht der stark gestiegenen Kosten müssen immer mehr Menschen in der Region kritisch auf ihre Ausgaben schauen. Mit welchen Tipps dies möglich ist, sehen wir uns in diesem Artikel an.

Den Energieverbrauch reduzieren

Besonders stark gestiegen sind in den letzten Jahren die Ausgaben für Energie. Benzin, Gas und Strom müssen teuer bezahlt werden und fressen einen wesentlichen Teil des monatlichen Einkommens auf. Aus dem Grund ist es wichtig, den Verbrauch zu minimieren und die Kosten in einem annehmbaren Rahmen zu halten.



Im Haushalt gibt es eine ganze Reihe von Energiespartipps, die mit einfachen Mitteln in die Tat umgesetzt werden können. Außerdem können zum Beispiel smarte Steckdosen dazu beitragen, ein Gespür für den tatsächlichen Verbrauch der einzelnen Geräte zu entwickeln. Anschließend finden sich bestimmt Mittel und Wege für die Reduzierung der Kosten.

Ausgaben im Homeoffice reduzieren

In den letzten Jahren haben viele Arbeitnehmer den Weg ins Homeoffice angetreten, was auch mit Kosten verbunden war. Schließlich wird dort die eigene Energie verbraucht und bisweilen auch die eigene Ausstattung eingesetzt. Daher lohnt es sich für alle Betroffenen, nach Sparmöglichkeiten Ausschau zu halten. So können zum Beispiel online passende Druckerpatronen für viele verschiedene Druckermodelle gefunden werden, die deutlich günstiger sind als die Originale. Je mehr Papier im Homeoffice zum Einsatz kommt, desto höher ist die mögliche Ersparnis.



Auch steuerlich bietet das Homeoffice Potenzial. Schließlich können zahlreiche Ausgaben von der Steuer abgesetzt werden. Hier lohnt es sich, entsprechende Belege aufzubewahren.

Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Ein besonders großer monatlicher Kostenpunkt ist in der Regel das Auto. Nicht nur die einzelne Fahrt schlägt mit erheblichen Kosten zu Buche. Auch der gesamte Unterhalt ist alles andere als günstig. Die im Sauerland sehr gut ausgebauten Radwege bieten eine günstige Alternative an, die zumindest in der warmen Jahreszeit gut beansprucht werden kann. So lässt sich die eine oder andere Fahrt mit dem Auto problemlos ersetzen – das Sportprogramm gibt es gratis dazu.



Eine Alternative zum Fahrrad sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die in den letzten Jahren im Sauerland deutlich ausgebaut wurden. Selbst kleinere Ortschaften verfügen meist über passable Busverbindungen. So kann zumindest ein Teil der täglich notwendigen Strecken ohne das Auto zurückgelegt werden. Das spart letztlich jede Menge Geld, gehört die Mobilität doch zu den besonders hohen monatlichen Ausgabenposten.

Die gestiegenen Zinsen nutzen

Was diejenigen ärgert, die auf der Suche nach einer Baufinanzierung sind, ist sehr zur Freude derjenigen, die Geld auf die Seite legen können. Die Zinsen sind zuletzt deutlich gestiegen und Sparen lohnt sich wieder. Einsparungen sind deshalb auch mit der richtigen Geldanlage möglich. Das gilt allerdings nicht für jeden Haushalt. Denn wie die Sparkasse in Mitten bestätigt, können viele Haushalte derzeit nichts auf die Seite legen. Das führt zu einer gleich bleibenden Sparquote.



Für andere bedeutet jeder gesparte Euro, der bei niedrigen Zinsen nur auf dem Sparbuch oder dem Girokonto liegt, einen Verlust. Schließlich können zum Beispiel beim Tagesgeld wieder bis zu 4 Prozent Zinsen eingefahren werden. Ein Zeitaufwand von wenigen Minuten führt dadurch zu netten Erträgen.