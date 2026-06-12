Spannendes Angebot im Rahmen des Kulturrucksacks NRW

Im Theater die große Bühne erleben und einen Blick hinter den roten Theater-Vorhang werfen: Der Kulturrucksack-Verbund Arnsberg, Meschede, Schmallenberg und Sundern lädt Kinder und Jugendliche dazu ein, am Samstag, 11. Juli, einen Tag im Sauerland-Theater Arnsberg zu verbringen. Folgende Angebote rund um das Thema Theater warten auf die Teilnehmenden im Alter von 10 bis 14 Jahren:

Beatbox-Workshop mit Loopstation

Im Workshop erlernen die Kinder und Jugendlichen erste Beatbox-Techniken und den Umgang mit der Loopstation. Beim Beatboxing werden Scratches, Schlagzeugrhythmen mit dem Mund, der Nase und dem Rachen imitiert und von der Loopstation aufgenommen. Gemeinsam werden erste Songs und Sound-Landschaften kreiert.

Verrücktes Bühnenbild – Digitale Malerei

Hier entsteht ein digitales Bühnenbild: Ortsunabhängig werden über digitale Malerei abenteuerliche Räume für die Schauspieler:innen geschaffen. Genutzt werden Tablets mit Grafikprogrammen und ein Beamer.

Bühnen-Bild – Großformatige Kunst

Digitales trifft auf Reales: Großformatige Malereien und Objekte ergänzen das Bühnenbild. Kulisse und Schauspielerei ergeben zusammen große Bühnenkunst.

Breakdance

Schritt für Schritt erarbeiten die Teilnehmenden eine eigene Tanz-Choreographie und erlernen verschiedene Breakdance-Styles.

Impro-Theater-Workshop

Beim Impro-Theater-Workshop erwartet die Teilnehmenden Theater ohne Auswendiglernen und festen Plan.

Der Kulturrucksack-Aktionstag startet um 10.30 Uhr im Sauerland-Theater Arnsberg, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen für Kinder und Jugendliche aus Arnsberg nimmt Kathrin Brandt, Kulturbüro Arnsberg, unter Tel. 02932 201 1327 bzw. per E-Mail an k.brandt@arnsberg.de entgegen.

Das Angebot wird im Rahmen des Kulturrucksack NRW gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. In Arnsberg wird das Programm koordiniert vom Kulturbüro der Stadt Arnsberg.