Spannender Austausch über gemeinsame Erinnerungen und sportliche Erfolge

90 ehemalige Skilegenden und Athleten aus den Bereichen Ski Nordisch und Biathlon treffen sich in Winterberg und erleben ein schönes Wochenende

In Erinnerung schwelgen, alte Zeiten neu aufleben lassen und schöne gemeinsame Stunden verbringen – darum ging es auf Einladung des DSV und des Skiklubs Winterberg beim Treffen von rund 90 ehemaligen -und erfolgreichen Wintersportlern aus den Bereichen Ski Nordisch und Biathlon Mitte Mai in Winterberg. Unter den Gästen, die von Winterbergs Tourismusförderin Michaela Grötecke mit einem Goodie-Bag und einem Begrüßungsgetränk willkommen geheißen wurden, waren auch Medaillengewinner und Skilegenden des Deutschen Skiverbandes. Zum 21. Mal trafen sich die ehemaligen Athleten, um ihre sportlichen Erlebnisse und Erfolge Revue passieren zu lassen. Dieses Jahr fand das Treffen bereits (nach 2005) zum 2. Mal in Winterberg statt – einer Stadt, die mit ihrer internationalen Wintersportgeschichte als Gastgeber bestens geeignet ist.

Ein Wochenende voller Gemeinschaft und Nostalgie

Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann betonte die Bedeutung dieses Treffens im Rahmen seiner Begrüßung im Hotel „Brabander“: „Winterberg war und ist eine Stadt des Spitzensports. Es erfüllt uns mit Stolz, so viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler in unserer Stadt willkommen zu heißen. Dieses Treffen zeigt, wie eng Sportler miteinander verbunden bleiben – auch Jahre nach ihrer aktiven Zeit.“ Dieser Einschätzung schloss sich auch Helmut Tuss vom Skiklub Winterberg an: „Wir sind sehr dankbar für dieses Wochenende. Es hat viel Spaß gemacht und ruft nach einer Wiederholung.“ Attraktiv und vielfältig präsentierte sich das Programm mit einer gelungenen Mischung aus Geselligkeit, Stadterkundung und sportlichem Austausch. So klang bereits der Abend kurz nach der offiziellen Begrüßung in gemütlicher Runde bei einem gemeinsamen Abendessen in der Skihütte des Hotels „Der Brabander“ aus.

Panorama Erlebnis Brücke ein besonderes Ereignis

Was folgte in den Tagen darauf waren unter anderem eine Stadtführung, eine Fahrt mit dem Kappe-Express sowie eine spannende Sportstätten-Tour mit St. Georg-Schanze und Biathlonstadion. „Der letzte Tag stand dann zur freien Verfügung. Insbesondere der Besuch am Erlebnisberg Kappe mit einem Ausflug auf die beeindruckende Panorama Erlebnis Brücke hat die Teilnehmer begeistert. Unser Dank gilt Nico Brinkmann, der dieses Erlebnis ermöglicht hat. Das Wochenende bot insgesamt eine wertvolle Gelegenheit, Erinnerungen an herausragende Momente in der Geschichte des Skisports und zahlreiche Anekdoten zu teilen“, so das Fazit von Michaela Grötecke.

Winterberg setzt weiter auf Sport und Nachwuchs

Als Gastgeber dieses besonderen Treffens bekräftigt Winterberg seine Rolle als führende Wintersportregion und Unterstützer des Nachwuchssports. Durch den Bau der neuen, beleuchteten Rollerbahn die durch das Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ zu mehr als 70% gefördert wird, können sich die Biathleten ab Herbst durch das Komplextraining im KK- und Luftgewehrbereich noch intensiver auf die Wettkämpfe vorbereiten. Die Stadt bietet beste Trainingsbedingungen für junge Athleten und setzt sich dafür ein, den Wintersport langfristig zu fördern.