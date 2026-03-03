Magazin für die Sauerländer Lebensart

Spannende Workshop-Angebote für Kinder während der Osterferien

Auch in den Osterferien 2026 gibt es im Sauerländer Besucherbergwerk wieder ein spannendes Ferienprogramm für Kinder ab 6 Jahren.

3. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Am Donnerstag, 2. April, beim Workshop „Erz tragen, bis der Rücken krachte“ geht’s in die dunkle Welt der Bergleute in Ramsbeck. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden mit ihrer eigenen Erztrage in Originalgröße zuerst das Museum über Tage und bauen dann selbst eine kleine Erztrage aus Sperrholz. Anschließend geht es zur Entdeckungstour mit der historischen Grubenbahn ins Sauerländer Besucherbergwerk nach unter Tage.

Am Freitag, 10. April, dreht sich wieder alles um Fossilien. Die Kinder dürfen beim Workshop Fossilien in Ramsbeck mit Mikroskop und Lupen selbst zu Nachwuchsforscherinnen und -forschern werden und echte Fossilien untersuchen. Aus Gips stellen die Kinder dann im Anschluss selbst kleine Fossilien her. Beim letzten Teil des Workshops geht es zum Aufspüren von echten Fossilien in die Sauerländer Unterwelt.

Quelle: Besucherbergwerk Ramsbeck

Die Teilnahme kostet 14,50 Euro inklusive Eintritt und Grubenfahrt. Die Workshops gehen jeweils von 13 bis 15.30 Uhr. Da die Teilnehmerzahl an allen Terminen begrenzt ist, ist eine Anmeldung im Sauerländer Besucherbergwerk unbedingt erforderlich: telefonisch unter 02905/250 oder per Mail unter info@sauerlaender-besucherbergwerk.de.

