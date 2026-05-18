Spannende Gefechte und starke Leistungen beim Drei-Hasen-Turnier in Paderborn 

Ein Turniertag voller Spannung, Konzentration und echter Gänsehautmomente liegt hinter der Fechtabteilung des TSV Bigge-Olsberg. Beim Drei-Hasen-Turnier in der Riemeke-Sporthalle in Paderborn, ausgerichtet vom Fechtverein des TV 1875 Paderborn, traten Fechterinnen und Fechter aus zahlreichen Vereinen gegeneinander an.

Für den Verein gingen Raphael, Lukas und Mio in der U9 Herren an den Start, Hanna bei den U11 Damen, Robert und Suttipat in der U17 sowie Trainer Patrick bei den Senioren.

Für alle vier Kinder der U9 und U11 war es das erste Turnier überhaupt. Erst vor wenigen Wochen hatten sie ihre Fechtprüfung vor dem Deutschen Fechter-Bund bestanden und damit überhaupt die Voraussetzung geschaffen, offiziell an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen.

Entsprechend groß war die Aufregung. Doch auf der Planche zeigten die jungen Fechter Mut, Konzentration und Kampfgeist. Erste Siege, wichtige Treffer und faire Gefechte machten schnell sichtbar, wie viel sie in kurzer Zeit gelernt haben. Auch wenn nicht jedes Gefecht gewonnen wurde, blieb das Team dran, unterstützte sich gegenseitig und sammelte wertvolle Erfahrung.

Auch sportlich setzte die Fechtabteilung des TSV Bigge-Olsberg ein starkes Zeichen. Raphael kämpfte sich in der U9 Herren auf einen hervorragenden dritten Platz. Für ein echtes Ausrufezeichen sorgten Robert und Suttipat in der U17 Herren: Trotz der zusätzlichen und extrem anspruchsvollen Gefechte gegen die erfahrenen Senioren erkämpfte sich Suttipat den zweiten Platz, Robert sicherte sich direkt dahinter Platz drei.

Die U17 war beim Turnier nur mit wenigen Teilnehmern vertreten und wurde deshalb gesondert gewertet. Gleichzeitig traten die Jugendlichen zusätzlich gegen die deutlich erfahreneren Senioren an. Gerade diese Gefechte verlangten den jungen Fechtern alles ab. Tempo, Erfahrung und taktische Stärke der älteren Gegner machten die Begegnungen besonders intensiv.

Auch Patrick zeigte bei den Senioren eine starke Leistung auf der Planche und stellte sich der Konkurrenz mit vollem Einsatz. Gemeinsam mit Trainerhilfe Anja begleitete er

Hanna, Lukas, Mio, Raphael, Robert und Suttipat durch den Tag, motivierte, erklärte, unterstützte und fieberte mit. Für diese Vorbereitung und den Einsatz gilt beiden ein herzliches Dankeschön.

Am Rand der Planchen wurde fast genauso intensiv mitgefiebert wie im Gefecht selbst. Eltern feuerten an, trösteten, freuten sich mit und erlebten einen Muttertag, der vielen sicher in besonderer Erinnerung bleiben wird. Wenn das eigene Kind zum ersten Mal auf dem Siegerpodest steht oder mit leuchtenden Augen von der Planche kommt, ist das weit mehr als nur ein sportlicher Erfolg.

Eindruck machte auch der Blick hinter die Kulissen des Fechtsports. Elektronische Trefferanzeigen, mehrere Wettkampfflächen, umfangreiche Ausrüstung und ein präziser Ablauf zeigen schnell, wie modern und anspruchsvoll dieser Sport tatsächlich ist. Zur Ausrüstung gehören Fechtmaske, Unterziehweste, Brustschutz, Fechtjacke, Fechthose, Fechtsocken, Fechtschuhe, Handschuh, Degen und die elektrische Verkabelung. Für viele Zuschauer war allein das bereits beeindruckend.

Fechten kann in nahezu jedem Alter begonnen werden. Ein Einstieg ist beim TSV Bigge-Olsberg bereits ab sieben Jahren möglich. Gerade für Kinder verbindet dieser Sport Bewegung und Köpfchen auf besondere Weise. Schnelligkeit, Konzentration, Koordination und Reaktionsvermögen spielen eine ebenso wichtige Rolle wie taktisches Denken, Fairness und Respekt.

Ein weiteres starkes Zeichen setzte der gastgebende Verein mit dem Angebot „Fechten im Sitzen“ für Menschen mit und ohne Handicap. Diese Gefechte live mitzuerleben, beeindruckte viele Zuschauer und zeigte eindrucksvoll, wie vielseitig und offen dieser Sport sein kann.

Die Fechtabteilung des TSV Bigge-Olsberg gehört noch zu den kleineren und weniger bekannten Abteilungen im Stadtgebiet. Umso spannender ist die aktuelle Entwicklung.

Trainiert wird dienstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr sowie freitags von 18 Uhr bis 20 Uhr. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind jederzeit willkommen, den Sport bei einem Probetraining selbst kennenzulernen. Neben Training und Wettkämpfen kommen auch gemeinsame Aktionen außerhalb der Halle nicht zu kurz.

Auf der Homepage https://fechten.tsv-bigge-olsberg.de/ sind alle Kontaktmöglichkeiten zu finden.

Mit viel Motivation blickt die Fechtabteilung des TSV Bigge-Olsberg bereits Richtung Herbst 2027: Dann soll in Olsberg ein eigenes Fechtturnier stattfinden. Die ersten organisatorischen Vorbereitungen und Planungen dafür haben bereits begonnen